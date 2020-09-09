09 сентября 2020
08 сентября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 10 сентября. Завод оштрафован за бракованные аппараты ИВЛ, задержан бразильский террорист

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Среднеуральский женский монастырь. Свердловская область, романов николай, отец сергий, среднеуральский женский монастырь, схиигумен сергий
Опальный отец Сергий может лишиться не только сана, но и статуса монаха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

РЦП объяснило судьбу скандального отца Сергия — в Екатеринбурге пройдет шахматный турнир — УПЗ нарушал правила изготовления медтехники — бразильского преступника арестовали в Екатеринбурге. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 10 сентября — в обзоре URA.RU:

РПЦ объявили позицию по опальному схиигумену Сергию

Шахматный турнир пройдет в Екатеринбурге

Уральский завод оштрафован за бракованные аппараты ИВЛ

В Екатеринбурге задержан бразильский преступник

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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