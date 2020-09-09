Опальный отец Сергий может лишиться не только сана, но и статуса монаха
РЦП объяснило судьбу скандального отца Сергия — в Екатеринбурге пройдет шахматный турнир — УПЗ нарушал правила изготовления медтехники — бразильского преступника арестовали в Екатеринбурге. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 10 сентября — в обзоре URA.RU:
РПЦ объявили позицию по опальному схиигумену Сергию
- После отлучения от церкви отец Сергий (Романов) вместе с саном священника потеряет и статус монаха. Об этом заявила представитель Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова. По ее словам, связь Сергия с Русской Православной церковью будет окончательно разорвана.
Шахматный турнир пройдет в Екатеринбурге
- В Екатеринбурге с 1 ноября возобновятся международные шахматные соревнования. Об этом объявила Международная шахматная федерация (FIDE).
- Ранее турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.
Уральский завод оштрафован за бракованные аппараты ИВЛ
- Уральский приборостроительный завод нарушал требования во время производства приборов ИВЛ на 7,4 млрд рублей. Решение о штрафе было озвучено на заседании арбитражного суда Свердловской области 8 сентября. Ранее, медтехника завода загоралась в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
В Екатеринбурге задержан бразильский преступник
- В Екатеринбурге арестован гражданин Бразилии, которого разыскивал «Интерпол» за особо тяжкие преступления. Он взят под арест до 6 октября 2020 года.
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