09 сентября 2020
08 сентября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 10 сентября. Бюджетники возмущены разницей в зарплатах, начинается процесс по делу банды Романова

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусный вокзал и виды города. Курган, лето, велоспорт, ремонт дороги, велосипед, заозерный, проспект мальцева
В Заозерном районе Кургана построят детскую поликлинику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники бюджетных учреждений недовольны разницей в зарплатах — в Заозерном построят поликлинику — СК начнет проверку медиков — названа дата первого судебного заседания по делу курганской банды. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 10 сентября — в обзоре URA.RU:

Бюджетники возмутились разницей в зарплатах

  • Сотрудники государственных бюджетных учреждений обратили внимание на размеры заработной платы коллег, которая в разы отличается от их собственной. Раскол произошел после опубликования доходов за 2019 год.

В Кургане построят детскую поликлинику

Глава СК по региону проверит медиков

Начинается процесс по делу банды Романова

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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