В Заозерном районе Кургана построят детскую поликлинику
Сотрудники бюджетных учреждений недовольны разницей в зарплатах — в Заозерном построят поликлинику — СК начнет проверку медиков — названа дата первого судебного заседания по делу курганской банды. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 10 сентября — в обзоре URA.RU:
Бюджетники возмутились разницей в зарплатах
- Сотрудники государственных бюджетных учреждений обратили внимание на размеры заработной платы коллег, которая в разы отличается от их собственной. Раскол произошел после опубликования доходов за 2019 год.
В Кургане построят детскую поликлинику
- В Заозерном районе Кургана в 2021 году начнут строить детскую поликлинику. 90% средств на строительство выделит федеральный бюджет.
Глава СК по региону проверит медиков
- Руководитель следственного управления СК России по Курганской области Богдан Францишко после приема граждан в Петухово дал срочное задание подчиненным — проверить работу местных медиков.
Начинается процесс по делу банды Романова
- Назначена дата первого заседания суда по делу курганской банды Дмитрия Романова, которая подозревается в похищении и убийстве уральских предпринимателей. Первое слушание состоится 16 сентября.
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