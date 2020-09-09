09 сентября 2020
08 сентября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 10 сентября. В Сургуте погиб вор в законе, в Тобольске откроется современный мусорозавод

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2021 году в Тобольске откроется аэропорт (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аэропорт в Тобольске откроется в 2021 году — в Тюмени пропал участковый избирком — новый мусоросортировочный завод откроют в Тобольске — вор в законе погиб в Сургуте. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 10 сентября — в обзоре URA.RU:

Глава региона осмотрел аэропорт в Тобольске

В Тюмени исчез избирательный участок

  • Перед самыми выборами в Тюмени пропал избирательный участок №1945. Об этом URA.RU рассказал кандидат в депутаты Василий Ким, который решил проверить, как на участке проходит досрочное голосование. Однако участковую комиссию по адресу он не нашел.

В Тобольске откроют мусоросортировочный завод

В Сургуте погиб вор в законе

  • При столкновении катера и баржи в Сургуте погиб был вор в законе, известный в криминальных кругах как Зятек. По данным инсайдера, он являлся «смотрящим» за городом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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