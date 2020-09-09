В 2021 году в Тобольске откроется аэропорт (архивное фото)
Аэропорт в Тобольске откроется в 2021 году — в Тюмени пропал участковый избирком — новый мусоросортировочный завод откроют в Тобольске — вор в законе погиб в Сургуте. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 10 сентября — в обзоре URA.RU:
Глава региона осмотрел аэропорт в Тобольске
- Губернатор Александр Моор начал рабочую поездку в Тобольск с осмотра аэропорта, где ему заявили, что аэрогавань откроется в 2021 году.
В Тюмени исчез избирательный участок
- Перед самыми выборами в Тюмени пропал избирательный участок №1945. Об этом URA.RU рассказал кандидат в депутаты Василий Ким, который решил проверить, как на участке проходит досрочное голосование. Однако участковую комиссию по адресу он не нашел.
В Тобольске откроют мусоросортировочный завод
- Современный мусоросортировочный завод откроют в Тобольске в ближайшее время. По словам источников, плановый выход предприятия на проектную мощность — декабрь 2020 года.
В Сургуте погиб вор в законе
- При столкновении катера и баржи в Сургуте погиб был вор в законе, известный в криминальных кругах как Зятек. По данным инсайдера, он являлся «смотрящим» за городом.
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