09 сентября 2020
08 сентября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 10 сентября. Артюхов решит вопросы с жильем в Газ-сале, родители недовольны расписанием школьных уроков

© Служба новостей «URA.RU»
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Артюхов и Моор посетили Надым, портрет, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов будет решать проблемы жителей села Газ-Сале Фото: Елена Федорова © URA.RU

Чиновник может лишиться одной из сфер влияния — Артюхов приедет в Газ-Сале — родителям школьников не нравится расписание уроков — на Ямал прибыл федеральный чиновник. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 10 сентября — в обзоре URA.RU:

Замгубернатора может лишиться контроля за одной из сфер

Глава Ямала посетит проблемное село

Родители школьников недовольны расписанием

На Ямал прибыл замминистра просвещения

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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