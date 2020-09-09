Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов будет решать проблемы жителей села Газ-Сале Фото: Елена Федорова © URA.RU

Чиновник может лишиться одной из сфер влияния — Артюхов приедет в Газ-Сале — родителям школьников не нравится расписание уроков — на Ямал прибыл федеральный чиновник. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 10 сентября — в обзоре URA.RU:

Замгубернатора может лишиться контроля за одной из сфер

Первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников может перестать контролировать оценку состояния автодорог общего пользования в регионе. В новом проекте постановления о дорогах Ямала с него снимаются эти полномочия.

Глава Ямала посетит проблемное село

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 10 сентября приедет в село Газ-Сале, где жилой фонд изношен на 80% и которое власти предлагают расселить. Ожидается, что приезд Артюхова окончательно решит судьбу села.

Родители школьников недовольны расписанием

Расписание уроков, которое было составлено с учетом необходимости соблюдать режим ограничений, не устраивает родителей школьников. По их мнениям, детям некогда отдыхать.

На Ямал прибыл замминистра просвещения

Заместитель главы Министерства просвещения РФ Виктор Басюк прибыл в ЯНАО чтобы разъяснить местным властям вопросы по дистанционному формату обучения.