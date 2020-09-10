Россиянам выплатят три тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

После резкого обвала, когда марки нефти Brent и WTI за неделю потеряли по пять долларов, в Госдепе США начали сомневаться, что прежние показатели цены вернутся к докризисным значениям. Однако аналитики американского банка Morgan Stanley считают, что во второй половине 2021 года цена на нефть марки Brent вырастет до 50 долларов за баррель. На данный момент ноябрьский фьючерс Brent торгуется по 40,55 доллара за баррель (-0,59%), WTI с поставкой в октябре — 37,75 (-0,79%).

Несмотря на снижение курса рубля, в Кремле не видят серьезных угроз для российской экономики из-за этого. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что «определенная волатильность» была и раньше, но обычно курс рубля восстанавливался после падения. По данным Центробанка РФ на 10 сентября, за доллар дают 76,07 рубля (+0,11), за евро — 89,57 (-0,18).

Ситуация в России

Россияне получат три тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка. Соответствующее решение приняли в правительстве РФ. Там отметили, что выплата станет дополнительной поддержкой примерно для 2,8 млн граждан РФ. На эти цели из бюджета выделят 8,5 млрд рублей.

Чтобы победить бедность в России, сначала следует предоставить доступ в интернет максимально широкому кругу людей и создать инфраструктуру электронного взаимодействия для каждого человека. По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, обозначенную проблему власти хотят решить в течение десяти лет.

По сравнению с летом прошлого года России на 32% выросло количество пенсионеров, которые выкладывают свои резюме в поиске работы. Причем почти половина из них ищут работу на полный день. Большинство согласны трудиться в качестве домашнего персонала, 9% — бухгалтерами, 7% — продавцами и охранниками. Что касается заработка, в среднем люди пенсионного возраста хотели бы получать 20 тысяч рублей.

Доля просроченных микрозаймов в РФ на конец июля увеличилась до 44,78%. Это на 9,18 процентного пункта выше уровня, зафиксированного на 31 июля 2019 года. Рост просроченной задолженности в портфелях во многом обусловлен не столько пандемией, сколько изменением политики взыскания, считают эксперты.

Что происходит в мире

На фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным, Германии начали предлагать проекты, которые призваны заменить «Северный поток — 2». Так, Польша может предложить ФРГ свою инфраструктуру для транспортировки газа в случае отказа Берлина от использования «Северного потока — 2».

Пока западные страны только грозятся ввести санкции против России по делу Навального, послы Евросоюза (ЕС) без обсуждения продлили старые санкции против РФ. Они были введены в связи с событиями на Украине в 2014 году. Таким образом, их продлили до 15 марта 2021 года.

В МИД РФ уверены, что ситуация с Навальным направлена на усиление санкций против России. Во внешнеполитическом ведомстве не считают, что на Западе задумываются о здоровье блогера.

Прогнозы экспертов

Выплата в три тысячи рублей для безработных россиян с несовершеннолетними детьми поможет наиболее нуждающимся гражданам. В разговоре с URA.RU экономист Никита Масленников напомнил, что цены на школьные принадлежности вырастут и родителям придется тратить на детей больше.

Введение минимального гарантированного дохода для жителей страны, которое предложил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, приведет к тому, что граждане перестанут работать. В беседе с URA.RU экономист Сергей Жаворонков объяснил, что эта идея не нова, но полноценных экспериментов не было ни в одной стране мира.