Жителям осажденного Севастополя пообещали ветеранские выплаты

Жителям Севастополя, проживавших в городе в годы обороны, присвоят статус ветеранов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителям Севастополя, которые проживали в городе в годы Великой Отечественной войны, присвоят статус ветеранов. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты «Единой России».

«Единая Россия» внесла в Государственную думу законопроект о присвоении статуса жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны. В соответствии с этим статусом они получат все причитающиеся меры поддержки», — сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По словам депутата, новый статус гарантирует горожанам, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», денежные выплаты, бесплатный проезд и услуги ЖКХ, санаторно-курортное лечение, лекарственное обеспечение и прочие меры поддержки. Ожидается, что Госдума примет закон осенью и он вступит в силу с 1 октября.

По данным местного правительства, в регионе проживает 980 человек, кто находился в городе в месяцы обороны. В период с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года Севастополь сдерживал силы немецкой армии.