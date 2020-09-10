Для путешествий появится новое обязательное условие

В ближайшие годы туристам придется ставить вакцину от COVID-19, чтобы вылететь за границу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Наличие прививки от коронавируса может стать одним из обязательных условий для заграничных путешествий на ближайшие годы. Об этом сообщил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

«Судя по всему, с COVID-19 мы останемся на долгие годы, поэтому более оптимальным подходом было бы введение международных схем вакцинации или действительно свидетельств о перенесенном заболевании, подтвержденным антителами или определенными данными о клеточном иммунитете», — рассказал советник главы Минздрава. Глаголев объяснил такое предложение тем, что тесты на коронавирус и антитела к нему только ограниченное время гарантируют отсутствие заболевания.

В начале сентября в гражданский оборот поступил российский препарат от коронавируса «Спутник V». Это первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 в мире. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий в российские регионы. В центре имени Гамалеи, где разрабатывался препарат, утверждают, что вакцинация будет сильнее естественного иммунитета к коронавирусу, передает «Национальная служба новостей».