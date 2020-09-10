Силовики не подтвердили информацию о покушении на Вадима Шумкова
Силовики не подтвердили слухи о покушении на Шумкова — в Шадринске снимаются спойлеры «ЕР» — у ОВД Каргаполья новый начальник — дорожники распродают имущество. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 11 сентября — в обзоре URA.RU:
Информация о покушении на Шумкова не подтвердилась
- Опровергнута информация о готовящемся покушении на губернатора Вадима Шумкова. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в силовых структурах.
В Шадринске массово снимаются кандидаты в депутаты
- 15 кандидатов-самовыдвиженцев в Шадринскую городскую думу отказываются от участия в выборах за день до начала голосования. По мнению источников, это были технические кандидаты от «ЕР».
В отделении полиции Каргаполья новый руководитель
- Отдел МВД «Каргапольский» временно возглавил начальник отдела областного главка Сергей Семовских после того, как бывшего начальника Дениса Мурашова арестовали по подозрению в злоупотреблении полномочиями и махинациях.
Дорожное предприятие продает имущество
- Варгашинское ДРСП, одно из крупнейших дорожных предприятий в области, выставило на продажу два своих актива на сумму более 3,5 млн рублей.
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