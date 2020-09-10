10 сентября 2020
09 сентября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 11 сентября. Данные о покушении на Шумкова не подтвердились, в Шадринске снимаются самовыдвиженцы

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Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов на заседании правительства. Курган, шумков вадим
Силовики не подтвердили информацию о покушении на Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовики не подтвердили слухи о покушении на Шумкова — в Шадринске снимаются спойлеры «ЕР» — у ОВД Каргаполья новый начальник — дорожники распродают имущество. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 11 сентября — в обзоре URA.RU:

Информация о покушении на Шумкова не подтвердилась

В Шадринске массово снимаются кандидаты в депутаты

  • 15 кандидатов-самовыдвиженцев в Шадринскую городскую думу отказываются от участия в выборах за день до начала голосования. По мнению источников, это были технические кандидаты от «ЕР».

В отделении полиции Каргаполья новый руководитель

Дорожное предприятие продает имущество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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