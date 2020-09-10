Учителей могут обязать носить маски на уроках
Педагоги Югры будут носить маски на уроках — глава полиции может перейти в правительство — в Югре построят филиал университета — речное судоходство проверит прокуратура. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 11 сентября — в обзоре URA.RU:
Педагогов обяжут носить маски на уроках
- Учителя Югры будут носить маски во время уроков, если случаи заражения педагогов COVID участятся.
Полицейский начальник получит место в правительстве
- Глава полиции ХМАО Василий Романица может получить должность в региональном правительстве, если состоится переизбрание губернатора Натальи Комаровой. Об этом URA.RU рассказал источник в политических кругах.
В Югре построят филиал Пермского университета
- В Когалыме начнется строительство филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. Соглашение о строительстве заключили Министерство науки и высшего образования России, правительства Югры, Пермского края и одна из нефтяных компаний.
Прокуратура проверит безопасность судоходства
- Уральская транспортная прокуратура начинает проверки после гибели четверых человек при столкновении катера с баржей в ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
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