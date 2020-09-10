10 сентября 2020
09 сентября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 11 сентября. Учителей могут обязать носить маски, прокуратура проверит речной транспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Учителей могут обязать носить маски на уроках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Педагоги Югры будут носить маски на уроках — глава полиции может перейти в правительство — в Югре построят филиал университета — речное судоходство проверит прокуратура. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 11 сентября — в обзоре URA.RU:

Педагогов обяжут носить маски на уроках

Полицейский начальник получит место в правительстве

  • Глава полиции ХМАО Василий Романица может получить должность в региональном правительстве, если состоится переизбрание губернатора Натальи Комаровой. Об этом URA.RU рассказал источник в политических кругах.

В Югре построят филиал Пермского университета

Прокуратура проверит безопасность судоходства

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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