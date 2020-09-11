Владимир Путин поручил помочь россиянам, которые потеряли работу из-за кризиса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

По итогам торгов на 10 сентября индекс Мосбиржи поднялся на 0,75%. Для России внешний фон остается умеренно негативным. Эксперты предполагают, что изменение биржевого индекса связано, в основном, с падением нефти марки Brent до 40,6 доллара за баррель. При этом доллар сдал позиции по отношению к рублю и упал на 0,37% (стоит 75,4 рубля). В то же время, стоимость евро незначительно выросла — на 0,03% (стоит 88,98 рубля).

Тем не менее, в связи с кризисом и ситуацией в мире Центробанк ожидает, что российская экономика не поднимется до конца 2020 года. Напротив, ВВП упадет до 5,5%. Инфляция, по итогам 2020, задержится в середине диапазона 3,7-4,2%, считают в ЦБ. Однако регулятор предполагает, что это продлится недолго и уже в 2021 году начнется рост. Предположительно, ВВП удастся вывести на уровень 3,5-4,5%.

Ситуация в России

Минтранс РФ предложил сделать общественный транспорт бесплатным для всех. Идея может быть реализована через 15 лет. Правда, в таком случае проезд на личных авто по большей части дорог станет платным с 2025 года.

В Центробанке предсказали, что при самом рисковом сценарии на 2021 год российскую экономику ждут серьезные испытания. Кредитная активность населения может полностью сойти на нет, а стоимость нефти рухнет до 25 долларов за баррель.

В рамках начавшейся работы по восстановлению экономики России президент страны Владимир Путин анонсировал адресную помощь для тех, кто потерял работу из-за пандемии коронавируса. На это выделят 30 миллиардов рублей.

Также некоторым россиянам пересчитают пенсию в рамках ежегодной индексации. Выплаты для работающих пенсионеров будут пересмотрены с 2015 года. Пересчет сделают согласно одной из поправок в Конституцию, вступивших в силу в этом году.

Ситуация в мире

Украина снова вернулась к российскому газу и перешла на его виртуальный реверс. Местные потребители сейчас забирают почти половину «голубого топлива», который «Газпром» направляет через Украину. Это экономит для страны до 20 долларов на тысячу кубометров.

Газовый спор о необходимости приостановления строительства «Северного потока — 2» разгорелся в Германии из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что такое решение — ошибка, поскольку новый газопровод поможет обезопасить газоснабжение Европы.

В США за неделю коммерческие запасы нефти увеличились на 2,033 миллиона баррелей. Это расходится с прогнозом аналитиков Bloomberg, которые, напротив, ожидали их снижения сразу на 3 миллиона баррелей.

Прогнозы экспертов

Деньги на новые выплаты для россиян правительство возьмет из федерального бюджета. При этом дефицит бюджета покроют за счет увеличения государственного долга России. С начала пандемии число безработных в стране выросло в 1,5 раза.

Россиянам сейчас не стоит ставить на рубль, уверен инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Сегодня на отечественную валюту воздействует много дестабилизирующих факторов. Поэтому инвесторам лучше воздержаться от рублевых вкладов.