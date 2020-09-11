Новости кризиса 11 сентября. Путин готовит новую антикризисную выплату, общественный транспорт хотят сделать бесплатным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин поручил помочь россиянам, которые потеряли работу из-за кризиса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

По итогам торгов на 10 сентября индекс Мосбиржи поднялся на 0,75%. Для России внешний фон остается умеренно негативным. Эксперты предполагают, что изменение биржевого индекса связано, в основном, с падением нефти марки Brent до 40,6 доллара за баррель. При этом доллар сдал позиции по отношению к рублю и упал на 0,37% (стоит 75,4 рубля). В то же время, стоимость евро незначительно выросла — на 0,03% (стоит 88,98 рубля).

Тем не менее, в связи с кризисом и ситуацией в мире Центробанк ожидает, что российская экономика не поднимется до конца 2020 года. Напротив, ВВП упадет до 5,5%. Инфляция, по итогам 2020, задержится в середине диапазона 3,7-4,2%, считают в ЦБ. Однако регулятор предполагает, что это продлится недолго и уже в 2021 году начнется рост. Предположительно, ВВП удастся вывести на уровень 3,5-4,5%.

Ситуация в России

Минтранс РФ предложил сделать общественный транспорт бесплатным для всех. Идея может быть реализована через 15 лет. Правда, в таком случае проезд на личных авто по большей части дорог станет платным с 2025 года.

В Центробанке предсказали, что при самом рисковом сценарии на 2021 год российскую экономику ждут серьезные испытания. Кредитная активность населения может полностью сойти на нет, а стоимость нефти рухнет до 25 долларов за баррель.

В рамках начавшейся работы по восстановлению экономики России президент страны Владимир Путин анонсировал адресную помощь для тех, кто потерял работу из-за пандемии коронавируса. На это выделят 30 миллиардов рублей.

Также некоторым россиянам пересчитают пенсию в рамках ежегодной индексации. Выплаты для работающих пенсионеров будут пересмотрены с 2015 года. Пересчет сделают согласно одной из поправок в Конституцию, вступивших в силу в этом году.

Ситуация в мире

Украина снова вернулась к российскому газу и перешла на его виртуальный реверс. Местные потребители сейчас забирают почти половину «голубого топлива», который «Газпром» направляет через Украину. Это экономит для страны до 20 долларов на тысячу кубометров.

Газовый спор о необходимости приостановления строительства «Северного потока — 2» разгорелся в Германии из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что такое решение — ошибка, поскольку новый газопровод поможет обезопасить газоснабжение Европы.

В США за неделю коммерческие запасы нефти увеличились на 2,033 миллиона баррелей. Это расходится с прогнозом аналитиков Bloomberg, которые, напротив, ожидали их снижения сразу на 3 миллиона баррелей.

Прогнозы экспертов

Деньги на новые выплаты для россиян правительство возьмет из федерального бюджета. При этом дефицит бюджета покроют за счет увеличения государственного долга России. С начала пандемии число безработных в стране выросло в 1,5 раза.

Россиянам сейчас не стоит ставить на рубль, уверен инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Сегодня на отечественную валюту воздействует много дестабилизирующих факторов. Поэтому инвесторам лучше воздержаться от рублевых вкладов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...