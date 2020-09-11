Самое важное в России и в мире на 11 сентября. В России изменят правила сдачи на права, пенсии работающим предложили повысить

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Правила сдачи на права управления автомобилем могут изменить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело по ситуации с Навальным не будут возбуждать — ФРГ откажется от российского топливопровода — арестован замглавы департамента Минпромторга — россиянам проиндексируют пенсии и введут бесплатный проезд в транспорте. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 11 сентября — в обзоре URA.RU:

В России не будут возбуждать уголовное дело по ситуации с Навальным

Германия готова отказаться от российского газопровода

Лукашенко прибудет в Москву

Будут введены новые правила для водителей автомобилей

  • МВД России могут ввести новые правила для сдачи экзамена на получение водительских прав. В частности, экзамен на практику вождения будет происходить только в городе.

Арестован чиновник из Минпромторга

Россиянам пересчитают пенсии

Общественный транспорт может стать бесплатным

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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