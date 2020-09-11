Правила сдачи на права управления автомобилем могут изменить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело по ситуации с Навальным не будут возбуждать — ФРГ откажется от российского топливопровода — арестован замглавы департамента Минпромторга — россиянам проиндексируют пенсии и введут бесплатный проезд в транспорте. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 11 сентября — в обзоре URA.RU:

В России не будут возбуждать уголовное дело по ситуации с Навальным

Российские правоохранительные органы не могут возбудить уголовное дело по факту болезни Алексея Навального, учитывая, что результаты анализов были произведены в лабораториях Германии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несмотря на это Управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу предложило немецким коллегам помощь в расследовании дела Навального.

В то же время против сторонника Навального, политика Владимира Милова, могут возбудить дело из-за его слов о враче Леониде Рошале.

Германия готова отказаться от российского газопровода

Германия может отказаться от газопровода «Северный поток-2», из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Мааса.

Лукашенко прибудет в Москву

Глава Белоруссии Александр Лукашенко 14 сентября приедет в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко не в состоянии остановить протестующих, потому как белорусы готовы идти до конца.

Будут введены новые правила для водителей автомобилей

МВД России могут ввести новые правила для сдачи экзамена на получение водительских прав. В частности, экзамен на практику вождения будет происходить только в городе.

Арестован чиновник из Минпромторга

Силовики задержали замглаву департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антона Исаева. Его подозревают в мошенничестве. Сейчас для него избирается мера пресечения.

Россиянам пересчитают пенсии

В России могут ввести ежегодную переиндексацию всех пенсий и с 2015 года пересчитать выплаты работающим пенсионерам. Депутаты Госдумы рассмотрят этот документ в осеннюю сессию.

Общественный транспорт может стать бесплатным

Бесплатный проезд в общественном транспорте России могут ввести к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии Минтранса РФ.

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