Сегодня, 15 сентября, — 279-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 189-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
За последние сутки COVID-19 диагностирован у 254 111 тысяч человек по всему миру, что стало абсолютным рекордом за весь период пандемии. Общее число инфицированных достигло 29 434 662. Выздороветь, по данным сервиса coronavirus-monitor, удалось уже 21 442 531 пациентам (+239 712), жертвами вируса стали 938 140 человек (+4 162).
Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен уже 6 748 858 американцам. Следом идут Индия (4 926 914) и Бразилия (4 349 544). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 068 320.
Вакцина и лекарство
У новой российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» нашли побочный эффект. У некоторых испытуемых наблюдались боли в месте укола. Отмечается, что первая партия препарата будет доступна для расширенных клинических испытаний в ноябре. В настоящий момент на регистрации
Российские ученые из НИУ «Высшая школа экономики» нашли молекулы микроРНК, потенциально способные подавлять репликацию всех коронавирусов человека, в том числе SARS-CoV-2. Ученые объяснили, что при попадании любого коронавируса в организм молекулы miR-21-3p замедляет размножение инфекции. Также способный нейтрализовать COVID белок нашли исследователи из Университета Питтсбурга.
Коронавирус в России
В России — всплеск заражений коронавирусом. За последние сутки инфекцией заразилось 5 509 человек. Это максимальный показатель за сентябрь. Зафиксировано 57 летальных исходов. При этом у уже переболевших вирусом замечают
Ученые в России ожидается повышение заболеваемости коронавирусом в ноябре. На этот случай, по информации Минздрава, в запасе находятся 22 тысячи реанимационных коек, занято — около
Дистанционное обучение подорвало здоровье российских школьников, у 80% из них появились проблемы с психикой. Они отметили, что во время самоизоляции у дети стали чаще проявляться депрессивные и астенические состояния, у каждого второго школьника стали появляться головные боли и нарушения сна. Психологи отметили, что дистант строго противопоказан детям младшего школьного возраста. По их словам, для маленьких детей особо важна наглядность.
Коронавирус в мире
ВОЗ
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