В России зафиксирован всплеск заболеваемости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 15 сентября, — 279-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 189-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки COVID-19 диагностирован у 254 111 тысяч человек по всему миру, что стало абсолютным рекордом за весь период пандемии. Общее число инфицированных достигло 29 434 662. Выздороветь, по данным сервиса coronavirus-monitor, удалось уже 21 442 531 пациентам (+239 712), жертвами вируса стали 938 140 человек (+4 162).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен уже 6 748 858 американцам. Следом идут Индия (4 926 914) и Бразилия (4 349 544). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 068 320.

Вакцина и лекарство

У новой российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» нашли побочный эффект. У некоторых испытуемых наблюдались боли в месте укола. Отмечается, что первая партия препарата будет доступна для расширенных клинических испытаний в ноябре. В настоящий момент на регистрации находится пять вакцин от COVID-19. Еще одна — «Спутник V» — уже одобрена Минздравом. Небольшие партии препарата поступили в 30 регионов России.

Испытания вакцины AstraZeneca в США приостановили из-за побочного эффекта. Они не возобновятся по меньшей мере до середины текущей недели.

Российские ученые из НИУ «Высшая школа экономики» нашли молекулы микроРНК, потенциально способные подавлять репликацию всех коронавирусов человека, в том числе SARS-CoV-2. Ученые объяснили, что при попадании любого коронавируса в организм молекулы miR-21-3p замедляет размножение инфекции. Также способный нейтрализовать COVID белок нашли исследователи из Университета Питтсбурга.

Коронавирус в России

В России — всплеск заражений коронавирусом. За последние сутки инфекцией заразилось 5 509 человек. Это максимальный показатель за сентябрь. Зафиксировано 57 летальных исходов. При этом у уже переболевших вирусом замечают снижение иммунитета .

Ученые в России ожидается повышение заболеваемости коронавирусом в ноябре. На этот случай, по информации Минздрава, в запасе находятся 22 тысячи реанимационных коек, занято — около занято 80%. Расходы на здравоохранение в первой половине года в регионах выросли в 2-3 раза.

Дистанционное обучение подорвало здоровье российских школьников, у 80% из них появились проблемы с психикой. Они отметили, что во время самоизоляции у дети стали чаще проявляться депрессивные и астенические состояния, у каждого второго школьника стали появляться головные боли и нарушения сна. Психологи отметили, что дистант строго противопоказан детям младшего школьного возраста. По их словам, для маленьких детей особо важна наглядность.

Коронавирус в мире

ВОЗ прогнозирует рост смертности из-за COVID-19 в Европе в октябре и ноябре. В организации считают, что увеличение числа смертей будет связано с ростом количества случаев инфицирования из-за новой волны эпидемии в Европе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен: вторая волна коронавируса неизбежна и будет серьёзнее предыдущей. Он также считает, что при второй волне коронавирус будет «уже не тот», поскольку будет накладываться на вирус гриппа.