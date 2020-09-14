В регионе неожиданно упала смертность пациентов с COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 15 сентября — 279-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 189-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам выходных в Челябинской области число зараженных достигло 15 455 случаев заражения, выздоровели 12 186 и скончались 424 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, накануне зарегистрировано 1 068 320 (+5 509) случаев заражения. Вылечились 878 700 (+2 475) пациентов — более 82% от заболевших. Умерли 18 635 (+57) человек — 1,7% от заразившихся.

В регионе поменялась динамика смертности

В Челябинской области по данным на 14 сентября зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 78), в том числе пяти школьников. Об этом сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом в области резко снизилось число умерших пациентов с COVID-19 — с четырех-пяти в сутки до двух. «С начала пандемии произошло 15 455 случаев заражения, сейчас лечение проходят 2 803 южноуральца. За сутки умерли два пациента: 82-летний мужчина с хронической болезнью легких и гипертонией, а также 86-летняя женщина, страдающая диабетом и тяжелой болезнью сердца. Коронавирус осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе.

Школьников болеет все больше

Число заразившихся школьников по состоянию на понедельник выросло до 20. Практически все они заболели на протяжении второй недели учебного года. При этом количество закрытых на карантин классах осталось неизменным — их по-прежнему четыре. Власти решили отправлять на карантин классы целиком — двухнедельный дистант предстоит лишь соседям заболевшим по парте и их близким друзьям

В России всплеск заражений COVID

В России — всплеск заражений коронавирусом. За прошедшие сутки заразилось 5 509 человек. Это максимальный показатель за сентябрь. Зафиксировано 57 летальных исходов. При этом у уже переболевших вирусом замечают снижение иммунитета .

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.