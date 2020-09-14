Подозреваемый в побоях челябинскому главе объяснил их ссору

Полиция проверяет заявление Евгения Тагая о коррупции и Юрия Лысякова о нападении на него Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприниматель Евгений Тагай опроверг обвинения о нападении на главу Кусинского района Юрия Лысякова. Как он сообщил корреспонденту URA.RU, его хотят подставить после жалоб в полицию на коррупцию в муниципалитете.

В заявлениях фигурируют Лысяков, экс-глава Виктор Пенягин, руководители управления строительства и ЖКХ Сергей Говалев, правового управления — Виктор Сахарова, аппарата администрации — Наиля Идрисова, а также директор ООО «Тепловые сети» Сергей Светлаков.

«ФОК строила фирма-однодневка. Говалев подписал акты невыполненных работ на 32 млн рублей. После этого Лысяков купил „Мерседес“, квартиру в Москве, дочь поступила в МГУ. Другие чиновники купили дома в Сочи и Крыму. Когда я написал заявление в полицию, все они в выходной собрались у школы и совещались. Видимо, о заявлении им сообщил племянник мужа Идрисовой, замначальника отдела МВД», — полагает Тагай.

«Теплосети» — монополисты в теплоснабжении района. Учредители — администрации поселений. «Светлаков — друг Лысякова. Они незаконно вводили в учредители двух сотрудников фирмы [Александр Кузнецов и Алексей Архипов], через них вывели дивиденды», — считает бизнесмен.

Накануне нападения на главу, Тагай заявил об угоне машины. На ней неизвестный в маске подъехал и напал на Лысякова.

Глава отказался от комментариев. «Жалобами занимается полиция. Как закончит проверку, тогда и дам комментарий», — сказал Лысяков. Пенягин назвал Тагая жалобщиком. «Он заявляется на аукционы по строительству, проигрывает. И пишет жалобы, в том числе когда я еще был главой», — заверил собеседник.