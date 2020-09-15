Россия продолжает бить рекорды по заболеваемости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 16 сентября, — 280-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 190-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки COVID-19 диагностирован у 281 234 тысяч человек по всему миру. Общее число инфицированных достигло 29 715 896. Выздороветь, по данным сервиса coronavirus-monitor, удалось уже 21 701 297 пациентам (+258 766), жертвами вируса стали 944 057 человек (+5 917).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен уже 6 787 739 американцам. Следом идут Индия (5 018 034) и Бразилия (4 384 299). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 073 849.

Вакцина и лекарство

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заявили, что для людей старше 70 лет препарат станет доступен примерно через полгода. Это время понадобится, чтобы закончить исследования на пожилых добровольцах. Уже известно, какие побочные эффекты дает новая вакцина, это слабость, температура и мышечные боли. От них страдают 14% добровольцев. Уже планируется изготовить аналогичный препарат и для животных. Образцы такой вакцины появятся в октябре. Часть депутатов Госдумы испытают российскую вакцину от COVID-19.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что вакцина от коронавируса в Соединенных Штатах будет готова в ближайшее время и не исключил, что это может произойти до предстоящих 3 ноября выборов. При этом президент отметил, что не действует исходя из политических соображений.

Коронавирус в России

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает бить рекорды. За минувшие сутки зафиксировано 5 529 случаев заражения, сообщается о 150 летальных исходах. Всплеск инфекции связывают с увеличением количества проводимых тестов на COVID-19 и их качества. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что у страны получается эффективно противостоять пандемии коронавируса. Смертность от COVID в РФ ниже, чем во многих странах

Антитела к коронавирусу выявлены почти у каждого шестого пациента в России (16,9%). В ряде регионов РФ уровень общего иммунитета к инфекции достиг 50%. В Роспотребнадзоре считают, что COVID-19 становится сезонным заболеванием. В Южном полушарии высокая заболеваемость отмечалась зимой, а в Северном — в холодный период весны и осенью.

Вторая волна коронавируса уже видна на графиках Google. В качестве эксперимента были взяты график новых случаев инфицирования на Среднем Урале и график популярности запроса «пропало обоняние». При наложении графиков друг на друга видно, что пики приходятся на одни и те же даты. Тем временем создатель вакцины от COVID заявил о возможных 10 волнах болезни. По его мнению, новые вспышки стоит ждать до тех пор, пока у людей не выработается популяционный иммунитет. А доктор и телеведущий Александр Мясников предупредил о вирусе страшнее коронавирус. Он его сравнил с апокалипсисом.

В Роспотребнадзоре заявили, что люди, которые переболели COVID-19, могут выделять вирус до трех месяцев. Однако вирусологи считают, что переболевшие коронавирусом люди представляют опасность для окружающих в течение первых двух недель после исчезновения всех симптомов.

Коронавирус в мире

В ВОЗ заявили, что длительные последствия коронавируса остаются неизвестными. Это относится, в частности, к переболевшим детям. В организации отметили, что требуется больше исследований в отношении факторов, которые усиливают риск тяжелых случаев COVID-19. В связи с этим потенциальные долгосрочные последствия для здоровья тех, кто был инфицирован, по-прежнему неизвестны.