Российским олигархам грозят санкции из-за Навального

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Усманов Алишер , усманов алишер
Алишер усманов может оказаться в санкционном списке ЕС Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
новость из сюжета
Алексей Навальный впал в кому

Российские бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов и Игорь Шувалов могут попасть в санкционный список Евросоюза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Запрет на въезд в ЕС непременно по ним ударит», — пишет издание. Отмечается, что эти бизнесмены регулярно бывают в странах Евросоюза и владеют недвижимостью там, пишет RT в своем telegram-канале.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента сообщила, что Ситуация с Алексеем Навальным не останется без ответа со стороны ЕС. Ранее представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель выступил с предложением назвать новый пакет пакет санкций за нарушение прав человека именем Навального. В Совете Федерации РФ считают, что это предложение не имеет под собой правовой основы, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...