Российским олигархам грозят санкции из-за Навального

Алишер усманов может оказаться в санкционном списке ЕС Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Российские бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов и Игорь Шувалов могут попасть в санкционный список Евросоюза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Запрет на въезд в ЕС непременно по ним ударит», — пишет издание. Отмечается, что эти бизнесмены регулярно бывают в странах Евросоюза и владеют недвижимостью там, пишет RT в своем telegram-канале.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента сообщила, что Ситуация с Алексеем Навальным не останется без ответа со стороны ЕС. Ранее представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель выступил с предложением назвать новый пакет пакет санкций за нарушение прав человека именем Навального. В Совете Федерации РФ считают, что это предложение не имеет под собой правовой основы, передает телеканал 360.