Свердловские власти передумали сокращать бюджетные дотации мэрам

Ранее свердловским мэрам советовали снизить бюджетные аппетиты на 10-15% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В свердловском минфине состоялись заседания согласительных комиссий по формированию бюджетов муниципалитетов Северного управленческого округа. Как сообщил URA.RU источник в министерстве финансов, мэрам объявили, что сокращать их расходы в 2021 году не планируют: удар коронавируса по свердловскому бюджету оказался не столь тяжел, как ожидалось изначально.

Вместе с тем, руководителям муниципалитетов настоятельно рекомендовали правильно выстроить финансовые приоритеты на будущий год. «Перед главами муниципалитетов поставлена задача: определить основные приоритеты, самые актуальные проблемы территории, которые необходимо поддержать средствами областного бюджета», — прокомментировала заместитель губернатора — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Например, в Волчанске это капитальный ремонт инженерных сетей, в Ивделе — строительство котельной, в Карпинске — замена одного из участков центрального водовода, в Североуральске — межмуниципальное автобусное сообщение, в Качканаре — завершение строительства автодороги. Среди приоритетных вопросов Верхотурья — модернизация скважин питьевого водоснабжения, Краснотурьинска — строительство новой школы, Серова — реконструкция котельной и тепловых сетей. Часть системных вопросов будет обсуждаться позднее: например, возможность приобретения в лизинг коммунальной техники для муниципалитетов, а также механизмы расселения жителей из ветхих деревянных жилых домов.

Галина Кулаченко призвала градоначальников активнее взыскивать долги — их можно будет направить на садики, школы, дороги, благоустройство. Кроме того, муниципалитетам предоставят право выбирать, получать ли дотацию из областного бюджета или оставлять в муниципальной казне увеличенный процент средств, поступивших от сбора НДФЛ. «Муниципалитеты могут зарабатывать больше, но многим проще получать дотации», — поделился собеседник агентства. Согласительные комиссии проходят в режиме ВКС и продлятся с 15 по 30 сентября.