Сегодня, 17 сентября, — 281-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 191-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
Число зараженных COVID-19 в мире превысило отметку в 30 млн. За последние сутки вирус был диагностирован еще у 310 835 человек. Общее число инфицированных достигло 30 026 731. Из них выздороветь удалось уже 21 971 809 пациентам (+270 512). Жертвами коронавируса стали 950 342 (+6 285).
Страной-лидером по числу зараженных по-прежнему остаются США, где соответствующий диагноз поставлен уже 6 828 116 американцам. Следом идут Индия (5 115 893) и Бразилия (4 421 686). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 079 519.
Вакцина и лекарство
Пройти вакцинацию необходимо даже тем, кто перенес COVID-19, поскольку иммунитет может оказаться коротким и неустойчивым. Как правило, он сохраняется от полугода до года. Об этом говорится в исследовании ученых из журнала Nature medicine.
Ученые из Коста-Рики нашли способ разработать дешевое лекарство от коронавируса. Для этого они предложили использовать лошадей в качестве «фабрики» для производства терапевтических антител. Такой подход в десятки раз дешевле, чем разрабатываемые сейчас лекарства на основе антител человека.
Коронавирус в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди, которые переболели COVID-19, могут выделять вирус до трех месяцев. Телеведущий и врач Александр Мясников, в свою очередь, сказал, что эта информация не соответствует действительности. У переболевшего человека действительно может довольно долго сохраняться положительный ПЦР тест, однако он не опасен для других людей.
Евросоюз отказался открывать границы с Россией, сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе. В МИД РФ, в свою очередь, подчеркнули, что говорить о восстановлении авиасообщении еще действительно рано. Принимать такое решение стоит, исходя из эпидемиологической ситуации и внутри страны, и за ее пределами.
Вакцинация медиков и педагогов будет проходить исключительно
Коронавирус в мире
Вспышка коронавируса выходит из-под контроля. Такое заявление на пресс-конференции сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он призвал считать пандемию «угрозой номер один» глобальной безопасности.
Всемирная организация здравоохранения не исключает, что какие-то страны вновь могут вернуться к
Европу может захлестнуть
Обзоры последних новостей о коронавирусе. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий, присоединяйтесь к нам в
Telegram