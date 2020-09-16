В ООН считают, что пандемия выходит из-под контроля, говорить об открытии границ с Европой пока рано Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 17 сентября, — 281-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 191-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

Число зараженных COVID-19 в мире превысило отметку в 30 млн. За последние сутки вирус был диагностирован еще у 310 835 человек. Общее число инфицированных достигло 30 026 731. Из них выздороветь удалось уже 21 971 809 пациентам (+270 512). Жертвами коронавируса стали 950 342 (+6 285).

Страной-лидером по числу зараженных по-прежнему остаются США, где соответствующий диагноз поставлен уже 6 828 116 американцам. Следом идут Индия (5 115 893) и Бразилия (4 421 686). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 079 519.

Вакцина и лекарство

Пройти вакцинацию необходимо даже тем, кто перенес COVID-19, поскольку иммунитет может оказаться коротким и неустойчивым. Как правило, он сохраняется от полугода до года. Об этом говорится в исследовании ученых из журнала Nature medicine.

Ученые из Коста-Рики нашли способ разработать дешевое лекарство от коронавируса. Для этого они предложили использовать лошадей в качестве «фабрики» для производства терапевтических антител. Такой подход в десятки раз дешевле, чем разрабатываемые сейчас лекарства на основе антител человека.

Коронавирус в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди, которые переболели COVID-19, могут выделять вирус до трех месяцев. Телеведущий и врач Александр Мясников, в свою очередь, сказал, что эта информация не соответствует действительности. У переболевшего человека действительно может довольно долго сохраняться положительный ПЦР тест, однако он не опасен для других людей.

Евросоюз отказался открывать границы с Россией, сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе. В МИД РФ, в свою очередь, подчеркнули, что говорить о восстановлении авиасообщении еще действительно рано. Принимать такое решение стоит, исходя из эпидемиологической ситуации и внутри страны, и за ее пределами.

Вакцинация медиков и педагогов будет проходить исключительно на добровольной основе . Так министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал слухи о том, что россиян, входящих в группу риска, будут прививать в обязательном порядке.

Коронавирус в мире

Вспышка коронавируса выходит из-под контроля. Такое заявление на пресс-конференции сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он призвал считать пандемию «угрозой номер один» глобальной безопасности.

Всемирная организация здравоохранения не исключает, что какие-то страны вновь могут вернуться к масштабным мерам борьбы с COVID-19 . Решения будут приниматься в зависимости от степени угрозы распространения инфекции.

Европу может захлестнуть эпидемия туберкулеза , заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, организация «с тревогой наблюдает» за ростом числа пациентов с этим заболеванием и связывает это с тем, что система диагностики была парализована пандемией коронавируса.