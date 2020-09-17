Власти России сокращают траты из бюджета, чтобы выйти из кризиса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Нефть марки Brent впервые с 8 сентября превысила 42 доллара за баррель. Аналитики объясняют, что повышение цен связано с приходом урагана «Салли» в США, а также c заявлением Объединенных Арабских Эмиратов о сокращении поставок в октябре. К утру четверга, 17 сентября, цена Brent немного упала и составила 41,86 доллара за баррель. Стоимость бочки WTI составляет 39,77 доллара (-0,97%).

Также экономисты прогнозируют укрепление рубля по отношению к доллару в конце сентября. Это связано с мягкой политикой федеральной резервной системы США, которая не двигается в сторону повышения валюты. Сейчас доллар стоит 74,97 рубля, евро — 88,5 рубля.

Ситуация в России

Минфин РФ собирается сократить все траты, не связанные с социальными обязательствами и публичными расходами. По словам главы ведомства Антона Силуанова, оптимизация расходов связана с дефицитом в федеральной казне, который произошел из-за кризиса.

Также на ближайшие два года в России сократят расходы на национальные проекты почти на 600 миллиардов рублей. Больше всего хотят урезать нацпроекты «Демография», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика» и «Экология». В частности, в рамках нацпроекта «Демография» выплаты маткапитала семьям с новорожденными в 2021—2022 годах будут снижены на 150 млрд рублей.

Правительство РФ собирается повысить ставку НДФЛ до 15% для части россиян. По словам главы Минфина, изменения затронут около 1% граждан, чей годовой заработок превышает 5 млн рублей. Деньги, которые государство получит от повышения ставки (порядка 60 млрд рублей), пойдут на лечение дорогостоящих болезней детей. Также в ближайшее время в стране могут вырасти налоги на добычу ископаемых и крупные вклады.

Сейчас в кабмине обсуждают снижение ставки на кредиты до 6,5 или 7% для малого и среднего бизнеса. Ожидается, что изменения вступят в силу в 2021 году.

Ситуация в мире

К концу 2021 года ущерб мировой экономики из-за пандемии составит 7 триллионов рублей. Такое заявление сделал главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития Лоранс Бун. По его словам, мировая экономика восстанавливается не так быстро, как прогнозировалось.

Германия предложила США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2». По данным источников в правительстве ФРГ, Берлин готов вложить деньги в строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.

Прогнозы и мнения экспертов

После повышения акциза на сигареты, объявленного властями РФ, в стране стоит ждать подорожания алкоголя и топлива. Таким мнением с URA.RU поделился финансовый аналитик Виталий Калугин. Он объяснил это тем, что повышение акциза только лишь на табак не принесет бюджету России необходимую сумму денег для выхода из кризиса.

Впервые за полгода Центробанк не будет снижать ключевую ставку и сохранит ее на уровне 4,25%, считают многие аналитики. Основными причинами такого решения являются усиление санкционной риторики и неожиданное ускорение инфляции в августе.