Пермяков предупредили о сильных дождях и заморозках

Сильные дожди пройдут на востоке края Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Пермском крае похолодает до минус двух градусов. Заморозки в регионе прогнозируются в ночь на 18 сентября, предупреждает ГУ МЧС по краю. Информация появилась на сайте ведомства.

«Ночью 18 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0— минус 2°. Днем 11—16°, по северу до 6°, по югу до 20°», — указано на сайте регионального управления МЧС.

По информации ГИС-центра Пермского классического университета, температура воздуха на этой неделе ожидается в среднем холоднее нормы на 1-2 градуса, а количество выпавших осадков превысит норму в 1,5-3 раза. Наиболее интенсивные дожди пройдут на востоке края.