Безработных и медработников продолжат поддерживать в кризис, а солдатам поднимут зарплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

К вечеру четверга, 17 сентября, рубль усилил снижение против доллара и евро, несмотря на рост цен на нефть. Давление на отечественную валюту происходит из-за сохранения геополитических рисков. Доллар подорожал на 0,2% и составил 75,2 рублей, евро стоит 89,12 рублей.

Нефть Brent выросла на 1,94% и составила 43,37 доллара за баррель. В последний раз она торговалась выше 43 долларов 4 сентября. Нефть WTI стоит 41,16 доллара за бочку (0,54%).

Ситуация в России

В октябре у сотрудников российских силовых ведомств увеличатся зарплаты на 3%. А медицинские работники могут рассчитывать на коронавирусные выплаты, которые полностью освобождены от НДФЛ. Также в 2021 году правительство продолжит поддерживать россиян, оставшихся без работы.

Правительство РФ снизило финансирование ряда государственных программ в 2021 году. В частности, на 11,5% сократились субсидии по развитию промышленности до 478,3 млрд, финансирование программы по развитию энергетики сократилось на 8,4% до 12,8 млрд, выделение средств на обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами россиян снизилось почти на 120 млрд рублей.

В период пандемии многие застройщики в России отложили ввод своих объектов. Поэтому с августа в стране спрос на покупку вторичного жилья вырос на 52,3%. В лидерах по продаже «вторички» оказались Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.



Спрос на покупку валюту в России в последние месяцы бьет рекорды. По данным аналитиков, россияне все охотнее скупают доллары — от 2000 и более, а спрос на объемы от 5000 вырос 10 раз.

Депутаты Госдумы России рассмотрят поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые позволят финансировать выплаты семьям с детьми и лечение детей за счет дополнительных доходов, полученных от изменений НДФЛ. На льготы пойдут средства от обложения процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов, процентов, выплачиваемых нерезидентам.

Росавиация одобрила субсидии российским аэропортам на компенсацию недополученной из-за коронавируса прибыли. Общий объем льгот составил 8,7 млрд рублей.

Что происходит в мире

Европарламент призвал ввести широкие санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Предлагается заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» и добиться отмены поправок, внесенных в Конституцию. Представитель МИД РФ Мария Захарова уже отметила, что Россия даст симметричный ответ на эти санкции.

«Северный поток — 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и сделает Германию более независимой от влияния США. Поэтому Штаты сделают все возможное, чтобы добиться отмены проекта, заявил депутат Европейского парламента от Германии Максимилиан Крах.

Прогнозы экспертов

До конца года цены на нефть могут изменяться , но скачки вряд ли будут существенными, считает министр энергетики РФ Александр Новак. Ожидается, что баланс будет зависеть от действий стран ОПЕК+ и того, будет ли в мире вторая волна коронавируса.

Несмотря на трудности вокруг «Северного потока — 2», газопровод выстоит в условиях санкций, считает полпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Однако при реализации проекта могут быть задержки.

Соперничество США с Китаем не приведет к масштабному конфликту, а конкуренция лишь восстановит баланс и стабильность в отдельных сферах. Об этом сообщил помощник госсекретаря США Дэвид Стилвелл.