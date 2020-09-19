Расходы на экономику России впервые за 6 лет превысят затраты на оборону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Впервые за 6 лет в России расходы на оборону оказались ниже, чем расходы на экономику. В проекте федерального бюджета на 2021 год на пункт «национальная оборона» приходятся 3,11 триллиона рублей. В то же время, на «национальную экономику» — 3,37 триллиона. Бюджет на оборону, таким образом, окажется минимальным с 2011 года и составит всего 2,7% ВВП.

Ситуация в России

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) потребовали индексации пенсий для всех пожилых людей, в том числе и тех, кто работает. ФНПР считает, что отказ в индексации работающим пенсионерам разделяет пожилых на людей первого и второго сорта.

В Карачаево-Черкесии при появлении третьего ребенка родителям станут выплачивать по 10 тысяч рублей ежемесячно. Деньги будут выдаваться, пока ребенку не исполнится три года. На выплаты уже выделено 574,47 миллиона рублей. Более 535 миллиона — из федерального бюджета.

Сумма выданных льготных ипотек под 6,5% для россиян превысила 500 миллиардов рублей. Всего, благодаря этой программе, жилищные условия улучшат более 310 тысяч семей. Граждане уже взяли для этого 180,7 тысяч кредитов, рассказал гендиректор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Ситуация в мире

При отказе от строительства «Северного потока — 2» европейские компании рискуют попасть под штрафные санкции. Тогда они потеряют более 10 миллиардов евро. В строительстве газопровода задействованы больше 100 фирм. При этом возможный преемник канцлера Германии Ангелы Меркель Фридрих Мерц выступает за заморозку строительства газопровода. Политик боится, что с «Северным потоком» страна станет слишком энергозависимой.

Япония начнет осваивать Луну . На это страна уже выделила 770 миллионов долларов. Большая часть денег потратят на разработку нового грузового беспилотника, который сможет снабжать окололунную станцию Gateway.

Британцев заставят платить до 10 тысяч фунтов (около 977 779 рублей) за нарушение самоизоляции в период пандемии. Мера будет применяться к злостным нарушителям двухнедельного карантина.

Прогнозы экспертов

Экономист Никита Масленников назвал сферы, в которых безработица будет критической до конца года. Среди них наиболее пострадавшие от коронакризиса отрасли. В первую очередь, речь идет о сфере услуг и транспортной сфере.

Выяснилось, на что президент Беларуси Александр Лукашенко может потратить кредит в 1,5 миллиарда рублей, который ему выдала Россия. Белорусский политолог Артем Шрайбман считает, что эти деньги помогут главе республики отсрочить дефолт на несколько месяцев.

Также стало известно, при каких условиях может обвалиться курс рубля. Пока предпосылок для этого нет, однако катализатором могут стать непредвиденные мировые события, считает профессор ВШЭ Евгений Коган. Это изменчивость на рынке финансов перед выборами в США и неопределенность с международными санкциями.