Впервые за 6 лет в России расходы на оборону оказались ниже, чем расходы на экономику. В проекте федерального бюджета на 2021 год на пункт «национальная оборона» приходятся 3,11 триллиона рублей. В то же время, на «национальную экономику» — 3,37 триллиона. Бюджет на оборону, таким образом, окажется минимальным с 2011 года и составит всего 2,7% ВВП.
Ситуация в России
В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) потребовали индексации пенсий для всех пожилых людей, в том числе и тех, кто работает. ФНПР считает, что отказ в индексации работающим пенсионерам разделяет пожилых на людей первого и второго сорта.
В Карачаево-Черкесии при появлении третьего ребенка родителям станут
Сумма выданных льготных ипотек под 6,5% для россиян превысила 500 миллиардов рублей. Всего, благодаря этой программе,
Ситуация в мире
При отказе от строительства «Северного потока — 2» европейские компании рискуют попасть под штрафные санкции. Тогда они потеряют более 10 миллиардов евро. В строительстве газопровода задействованы больше 100 фирм. При этом возможный преемник канцлера Германии Ангелы Меркель Фридрих Мерц выступает
Япония
Британцев заставят платить до 10 тысяч фунтов (около 977 779 рублей) за
Прогнозы экспертов
Экономист Никита Масленников назвал сферы, в которых безработица будет критической до конца года. Среди них наиболее пострадавшие от коронакризиса отрасли. В первую очередь, речь идет о сфере услуг и транспортной сфере.
Выяснилось, на что президент Беларуси Александр Лукашенко может потратить кредит в 1,5 миллиарда рублей, который ему выдала Россия. Белорусский политолог Артем Шрайбман считает, что эти деньги помогут главе республики отсрочить дефолт на несколько месяцев.
Также стало известно, при каких условиях может обвалиться курс рубля. Пока предпосылок для этого нет, однако катализатором могут стать непредвиденные мировые события, считает профессор ВШЭ Евгений Коган. Это изменчивость на рынке финансов перед выборами в США и неопределенность с международными санкциями.
Подписывайтесь на URA.RU в