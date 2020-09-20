Количество новых зараженных в России продолжает расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 21 сентября, — 285-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 195-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных COVID-19 в мире увеличилось еще на 244 012. Общее число инфицированных достигло 31 218 254. Из них выздороветь удалось уже 22 987 617 пациентам (+239 375). Жертвами вируса стали 970 261 (+3 876).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен уже 7 000 896 американцу. Следом идут Индия (5 485 612) и Бразилия (4 544 629). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 103 399.

Вакцина и лекарство

С 21 сентября в розничную продажу поступят новые российские препараты для лечения коронавируса . Среди них оказались препараты «Арепливир» и «Коронавир» (международное непатентованное наименование: «Фавипиравир»).

Академик РАН Александр Караулов рассказал, кого коснутся ограничения по вакцинации . По его словам, прививать будут даже россиян, имеющих аутоимунные, ревматологические и онкологические заболевания. Однако небольшая группа населения, имеющая первичный иммунодефицит, не сможет быть привита.

Коронавирус в России

Количество новых зараженных в России продолжает расти. За последние сутки выявлено 6148 заболевших. Однако представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что нет необходимости повторно вводить ограничения. По ее словам, повторное введение карантинных мер вводится для предотвращения быстрого распространения инфекции, а также выигрыша времени для подготовки лечения больных.

В распоряжение правительства России от 16 марта внесли изменения, согласно которым авиасообщение разрешили с Белоруссией, Киргизией, Казахстаном и Кореей. Уточняется, что въезд в РФ через воздушные пункты пропуска разрешен для граждан указанных государств и тех, кто имеет там вид на жительство.

Психотерапевт Павел Пономарев в разговоре с URA.RU заявил, что усталость от неопределенности вокруг COVID-19, в конечном итоге, может привести к затяжной депрессии. По его словам, раздражение, возникающее в этом состоянии, в конечном итоге, скажется на отношениях внутри семьи — будут нарастать и усугубляться хронические конфликты.

Коронавирус в мире

В китайской провинции Цзилинь на импортированных из России упаковках с замороженными кальмарами обнаружен коронавирус . Изначально этот груз был доставлен в столицу провинции Чанчунь. Позже одна из упаковок попала в город Фуюй. В настоящее время врачи проводят тестирование людей, прикасавшихся к этому грузу.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что пандемия завершится в течение двух лет. По его словам, для этого придется добиться значительного снижения показателя распространения инфекции в 2021 году. Жизнь в США, как отметил миллиардер, начнет возвращаться в прежнее русло уже в начале будущего года при условии, что штаты будут помогать другим странам.

Правительство Греции продлило на две недели разрешение на въезд в страну до 500 граждан России. Их будут пускать при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или же наличия документов, в которых указывается их временное место жительства в Греции.