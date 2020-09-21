Поклонская откровенно рассказала о чувствах к опальному Сергию

Наталья Поклонская утверждает, что Сергий не был ее духовником. Ей просто было любопытно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что бывший схимонах Сергий (Романов) никогда не был ее духовником. Об этом она сказала в интервью Ксении Собчак, опубликованном на видеохостинге YouTube.

«На тот момент Сергий не был моим духовником. Я туда — в монастырь — ездила, присматривалась, мне было интересно. Екатеринбург после Крыма для меня совершенно другая планета. Сергий очень сильный человек, духовно сильный. К нему идут люди прямо толпами. Я не могу сказать, что он меня привлекал. Мне было интересно, мне было любопытно», — сказала Наталья Поклонская.

По ее словам, она приезжала, чтобы предложить свою помощь и даже пару раз передавала крымский кагор для причастия. Поклонскую с Сергием познакомили сотрудники Росгвардии, занимавшиеся обеспечением ее безопасности. По признанию депутата, они входят в окружение главы ведомства Виктора Золотова.

В конечном итоге Поклонская отказалась от общения с Сергием. «Я поняла, что это не мое. Я верю по-другому. Сергий хороший человек, я не имею права его осуждать. Его не за что осуждать», — заявила депутат Госдумы. Она пожелала экс-монаху «терпения, сил, добра, благоразумия и всего только хорошего», при этом отметив, что не поддерживает его позицию. Впрочем, Поклонская отказалась оценить решение патриарха об отлучении Сергия от РПЦ. Как сообщало URA.RU, бывший настоятель Среднеуральского монастыря вместе со своими сторонниками заперся в обители. Церковные власти отлучили раскольника от церкви.