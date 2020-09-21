Федеральный министр приедет в Екатеринбург на совещание с Путиным

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Визит министра спорта РФ в Екатеринбург, матыцин олег
Олег Матыцин представит в Екатеринбурге проект стратегии развития спорта в России до 2030 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр спорта РФ Олег Матыцин примет участие в заседание совета при президенте РФ по спорту, которое планируется провести в Екатеринбурге. Информацию о визите чиновника на Урал URA.RU впервые подтвердили в пресс-службе федерального министерства.

«На заседании совета министр представит проект стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, — ответили URA.RU в пресс-службе Минспорта РФ. — Проект стратегии разработан в рамках исполнения поручения президента. Проект согласован с 16 министерствами и ведомствами, всеми субъектами Российской Федерации и прошел стадию общественного обсуждения».

URA.RU ранее писало, что президентский совет по спорту могут провести в Екатеринбурге в начале октября. Сейчас источник URA.RU в свердловской власти сообщил, что указанные сроки по-прежнему считаются актуальными. Представительство федералов в Екатеринбурге будет масштабным. В состав членов совета, кроме президента РФ Владимира Путина, входят еще 39 крупнейших госслужащих, топ-менеджеров и спортивных функционеров. Ожидалось, что во время поездки в Екатеринбург Путин также посетит международный форум «Россия — спортивная держава», но он был перенесен с сентября на апрель—март 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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