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Самое актуальное в Пермском крае на 22 сентября. Два министра покинут правительство, пермяков заставят платить за уборку снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Период самоизоляции. Пермь, администрация губернатора пермского края, кдц пермь
В администрации губернатора края усилили меры по профилактике коронавируса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Краевое правительство покинут два министра — из-за коронавируса ужесточен режим в администрации губернатора — в больнице Березников больные жалуются на условия — директора школы из Чайковского могут уволить из-за участия в выборах. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 22 сентября — в обзоре URA.RU:

Два министра правительства края покинут свои посты

Режим ограничений для членов правительства региона ужесточили

В Березниках больные пожаловались на условия в учреждении

Директора школы хотят уволить из-за участия в выборах

В Чайковском жителей обяжут платить за уборку снега

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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