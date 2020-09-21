В администрации губернатора края усилили меры по профилактике коронавируса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Краевое правительство покинут два министра — из-за коронавируса ужесточен режим в администрации губернатора — в больнице Березников больные жалуются на условия — директора школы из Чайковского могут уволить из-за участия в выборах. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 22 сентября — в обзоре URA.RU:

Два министра правительства края покинут свои посты

Министр экономического развития Максим Колесников уйдет из правительства Пермского края 25 сентября. Также со своего поста уйдет министр по управлению имуществом и градостроительству Николай Гончаров.

Режим ограничений для членов правительства региона ужесточили

В правительстве края ужесточили режим после того, как ряд чиновников, в том числе губернатор Дмитрий Махонин, заразились COVID. В администрации губернатора введен строгий масочный режим.

Также стало известно, что коронавирус обнаружен у замглавы администрации Перми Виктора Агеева.

В Березниках больные пожаловались на условия в учреждении

Пациенты Второй горбольницы в Березниках опубликовали фотографии отделения для зараженных коронавирусом. Они жалуются, что в палатах антисанитария.

Директора школы хотят уволить из-за участия в выборах

В Большесосновском районе директора Петропавловской школы Мадину Чечкину решили уволить после того, как она поучаствовала в выборах депутатов.

В Чайковском жителей обяжут платить за уборку снега

Жителей Чайковского хотят обязать оплачивать расчистку дворов от снега. Эту услугу планируется включить в тариф за содержание и текущий ремонт жилья.