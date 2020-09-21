В администрации губернатора края усилили меры по профилактике коронавируса
Краевое правительство покинут два министра — из-за коронавируса ужесточен режим в администрации губернатора — в больнице Березников больные жалуются на условия — директора школы из Чайковского могут уволить из-за участия в выборах. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 22 сентября — в обзоре URA.RU:
Два министра правительства края покинут свои посты
- Министр экономического развития Максим Колесников уйдет из правительства Пермского края 25 сентября. Также со своего поста уйдет министр по управлению имуществом и градостроительству Николай Гончаров.
Режим ограничений для членов правительства региона ужесточили
- В правительстве края ужесточили режим после того, как ряд чиновников, в том числе губернатор Дмитрий Махонин, заразились COVID. В администрации губернатора введен строгий масочный режим.
- Также стало известно, что коронавирус обнаружен у замглавы администрации Перми Виктора Агеева.
В Березниках больные пожаловались на условия в учреждении
- Пациенты Второй горбольницы в Березниках опубликовали фотографии отделения для зараженных коронавирусом. Они жалуются, что в палатах антисанитария.
Директора школы хотят уволить из-за участия в выборах
- В Большесосновском районе директора Петропавловской школы Мадину Чечкину решили уволить после того, как она поучаствовала в выборах депутатов.
В Чайковском жителей обяжут платить за уборку снега
- Жителей Чайковского хотят обязать оплачивать расчистку дворов от снега. Эту услугу планируется включить в тариф за содержание и текущий ремонт жилья.
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