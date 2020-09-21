21 сентября 2020

Свердловская КПРФ добивается отмены COVID-запрета на митинги. Коммунисты хотят успеть к важной дате

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Акция свердловского КПРФ в поддержку Геннадия Зюганова. Екатеринбург, флаги кпрф, ивачев александр
В ближайшие дни коммунисты надеются выйти на улицы Екатеринбурга под красными флагами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские коммунисты призывают губернатора разрешить проведение митингов на фоне общего ослабления анти-коронавирусного режима. Соответствующее обращение направил на имя губернатора Евгения Куйвашева глава обкома КПРФ Александр Ивачев.

«Ситуация с коронавирусом в Свердловской области стабилизировалась. Каждую неделю губернатор анонсирует все новые послабления в режим повышенной готовности. Вчера, например, были разрешены походы в аквапарк и цирк. При этом митинги, пикеты и встречи депутатов с избирателями на свежем воздухе по-прежнему остаются под запретом. Считаю, что это уже излишняя мера», — написал Ивачев. Он предложил губернатору легализовать данные формы деятельности.

«Согласитесь, возможность открыто высказывать и обсуждать насущные проблемы жителей области не менее важны, чем поход в аквапарк», — сказал глава обкома в беседе с корреспондентом URA.RU. Свердловские коммунисты надеются, что митинги разрешат до 26 сентября — на этот день назначена всероссийская акция КПРФ против фальсификации выборов, в том числе против закона о трехдневном голосовании. Ранее министерство общественной безопасности региона запрещало проведение политических мероприятий как противоречащих указу губернатора о режиме повышенной готовности из-за коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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