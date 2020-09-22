22 сентября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 23 сентября. МЧС предупредило о резком ухудшении погоды, самолет столкнулся с птицами

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиалайнер летевший из Екатеринбурга врезался в стаю птиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга подаст в суд на киоскеров — в области ожидается сильный ветер — стала известная реальная статистика по заболевшим коронавирусом — самолет из Екатеринбурга врезался в птиц — в регионе проходят военные учения. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 23 сентября — в обзоре URA.RU:

Власти Екатеринбурга будут судиться с киоскерами

МЧС предупреждает о буре в области

В Екатеринбурге вдвое занижена статистика по заболевшим COVID

В учениях под Екатеринбургом используются новые военные разработки

Лайнер из Екатеринбурга попал в авиапроисшествие

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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