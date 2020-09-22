Авиалайнер летевший из Екатеринбурга врезался в стаю птиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга подаст в суд на киоскеров — в области ожидается сильный ветер — стала известная реальная статистика по заболевшим коронавирусом — самолет из Екатеринбурга врезался в птиц — в регионе проходят военные учения. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 23 сентября — в обзоре URA.RU:

Власти Екатеринбурга будут судиться с киоскерами

Мэрия Екатеринбурга планирует подавать в суд на владельцев киосков, которые не заключили договоры аренды торговых мест.

МЧС предупреждает о буре в области

ГУ МЧС по Свердловской области предупреждает, что 23 сентября в регионе ожидается сильный ветер и дождь с мокрым снегом.

В Екатеринбурге вдвое занижена статистика по заболевшим COVID

По данным закрытой статистики с 14 по 20 сентября в Екатеринбурге заболело коронавирусом около 870 человек. Это в два раза меньше, чем сообщается официально.

В учениях под Екатеринбургом используются новые военные разработки

В совместных учениях сил ПВО и радиотехнических войск ЦВО под Екатеринбургом используются новейшие мобильные радиолокационные комплексы «Небо-М», и зенитные ракетные системы С-300.

Лайнер из Екатеринбурга попал в авиапроисшествие

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Екатеринбург-Москва, столкнулся со стаей птиц при взлете. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.