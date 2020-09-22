Стало известно, о чем расскажет первому заместителю губернатора Алексею Орлову директор ГБУ «Шарташский лесной парк» Артур Зиганшин и на какие проекты попросит областное финансирование. Содержание мастер-плана обсудили в мэрии Екатеринбурга.
Проект мастер-плана был выполнен по заказу министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Работа по реконструкции будет вестись на протяжении 10 лет. В течение этого времени вокруг Шарташа появятся новые пешеходные и велодорожки, а также трассы для движения самокатов и электрокаров, туристические тропы, лодочные пристани, детские и спортивные площадки, стоянки для автотранспорта. На берегах Шарташа обустроят новые пляжи.
Основными инвестпроектами, направленными на развитие территории, станут центр семейного отдыха, станция водных видов спорта «Мыс Экстрим», термальный комплекс «Баден Баден» (две очереди), болотный парк «Углозуба», деревня мастеров, экологический и дайвинг-центры.
Как сообщил URA.RU Артур Зиганшин, в четверг, 24 сентября в лесопарк ожидается визит первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова, которому будет представлен мастер-план с привязкой к местности.
Реконструкцию территории вокруг Шарташа анонсировал накануне выборов 2017 года губернатор Евгений Куйвашев. В настоящее время в парке прокладывают новую сеть пешеходных троп — подрядчиком выступает ООО «Уралдортехнологии», стоимость контракта — более 330 млн рублей.
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