В регионе ожидается сильный ветер и заморозки
Губернатор произвел кадровые назначения — в области начинается период ночных заморозков — в вузе отменили все массовые мероприятия — тело Марцинкевича выдано отцу. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 24 сентября — в обзоре URA.RU:
Губернатор провел исполком «Единой России»
- Глава области Алексей Текслер провел первое заседание президиума политсовета «Единой России» после того, как возглавил областное отделение партии. На собрании решались кадровые вопросы.
В области ожидаются ураганы и похолодание
- На регион надвигается ветер скоростью до 18 метров секунду и ночные похолодания до -5 градусов. Однако, по данным челябинского ЦГМС, днем столбик термометра будет подниматься до 17 градусов тепла, что не позволит начать отопительный сезон.
Челябинский вуз отменил все массовые мероприятия
- Челябинский госуниверситет отменил все запланированные массовые мероприятия с участием студентов из-за заболевшего коронавирусом преподавателя. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе вуза.
Тело Тесака выдали отцу
- Отцу Максима Марцинкевича «Тесака» 23 сентября выдали тело сына в челябинском областном морге. Сергей Марцинкевич за свой счет транспортирует его в Москву.
- Также стало известно, что в день смерти Тесака в его камере не работало видеонаблюдение.
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