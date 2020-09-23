В регионе ожидается сильный ветер и заморозки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор произвел кадровые назначения — в области начинается период ночных заморозков — в вузе отменили все массовые мероприятия — тело Марцинкевича выдано отцу. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 24 сентября — в обзоре URA.RU:

Губернатор провел исполком «Единой России»

Глава области Алексей Текслер провел первое заседание президиума политсовета «Единой России» после того, как возглавил областное отделение партии. На собрании решались кадровые вопросы.

В области ожидаются ураганы и похолодание

На регион надвигается ветер скоростью до 18 метров секунду и ночные похолодания до -5 градусов. Однако, по данным челябинского ЦГМС, днем столбик термометра будет подниматься до 17 градусов тепла, что не позволит начать отопительный сезон.

Челябинский вуз отменил все массовые мероприятия

Челябинский госуниверситет отменил все запланированные массовые мероприятия с участием студентов из-за заболевшего коронавирусом преподавателя. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе вуза.

Тело Тесака выдали отцу

Отцу Максима Марцинкевича «Тесака» 23 сентября выдали тело сына в челябинском областном морге. Сергей Марцинкевич за свой счет транспортирует его в Москву.

Также стало известно, что в день смерти Тесака в его камере не работало видеонаблюдение.