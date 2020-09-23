23 сентября 2020
22 сентября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 24 сентября. Тело Тесака увезут в Москву, на регион надвигается ураган, вуз отменил мероприятия

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Виды города. Тобольск, зима, погода, небо, заморозки, иней на деревьях, весна
В регионе ожидается сильный ветер и заморозки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор произвел кадровые назначения — в области начинается период ночных заморозков — в вузе отменили все массовые мероприятия — тело Марцинкевича выдано отцу. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 24 сентября — в обзоре URA.RU:

Губернатор провел исполком «Единой России»

  • Глава области Алексей Текслер провел первое заседание президиума политсовета «Единой России» после того, как возглавил областное отделение партии. На собрании решались кадровые вопросы.

В области ожидаются ураганы и похолодание

Челябинский вуз отменил все массовые мероприятия

Тело Тесака выдали отцу

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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