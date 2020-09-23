23 сентября 2020
22 сентября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 24 сентября. На ликвидацию свалки дали год, Артюхов подписал соглашение с миллиардером из Forbes

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Новый Уренгой. Новый Уренгой, аэропорт, авиакомпания ямал, самолет, взлетное поле
Ямальского авиаперевозчика просубсидируют из бюджета на аренду самолетов Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

Михельсон будет спонсировать проекты на Ямале — нефтяников ждут сокращения из-за налогов — свалку в Муравленко ликвидируют в течение года — авиакомпанию «Ямал» профинансируют из бюджета. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 24 сентября — в обзоре URA.RU:

Власти Ямала подписали соглашение с миллиардером

В нефтяных компаниях ожидается сокращение штатов

Властям дали год на ликвидацию скандальной свалки

Авиакомпании «Ямал» возместят расходы на аренду самолетов

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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