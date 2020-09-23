Ямальского авиаперевозчика просубсидируют из бюджета на аренду самолетов Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

Михельсон будет спонсировать проекты на Ямале — нефтяников ждут сокращения из-за налогов — свалку в Муравленко ликвидируют в течение года — авиакомпанию «Ямал» профинансируют из бюджета. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 24 сентября — в обзоре URA.RU:

Власти Ямала подписали соглашение с миллиардером

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал соглашение о сотрудничестве с председателем правления «НОВАТЭКа» Леонидом Михельсоном, который профинансирует проекты в округе.

В нефтяных компаниях ожидается сокращение штатов

Масштабное сокращение ждет нефтяную отрасль из-за повышения налогов для добывающих компаний. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Властям дали год на ликвидацию скандальной свалки

Несанкционированная свалка отходов в окрестностях города Муравленко должна быть ликвидирована в течение года. Такое предписание сделала властям окружная прокуратура.

Авиакомпании «Ямал» возместят расходы на аренду самолетов

Авиакомпания «Ямал» получит из окружного бюджета средства на компенсацию затрат за аренду отечественных лайнеров в течение двух лет. Глава округа Дмитрий Артюхов подписал соответствующее распоряжение.