В России придумали новый метод повышения МРОТ

МРОТ предложили ежегодно повышать на 2-3% выше инфляции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России хотят отвязать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) от прожиточного минимума и повышать его ежегодно на 2-3% выше инфляции. Такое предложение содержится в докладе Высшей школы экономики (ВШЭ).

«Большинство стран отвязали минимальный размер оплаты труда от границы бедности, когда эти индикаторы сравнялись. И если стоит цель повысить доходы самых малообеспеченных, то МРОТ нужно ежегодно увеличивать опережающими инфляцию темпами», — цитируют «Известия» проректора НИУ ВШЭ Лилию Овчарову.

В ВШЭ предлагают увеличивать МРОТ на 2—3% в год выше инфляции. По мнению экспертов, это позволит не допустить лавинообразного роста расходов бюджета и при этом снизить численность бедных, как это предписывается указом президента. Овчарова уточнила, что подобная мера позволит выполнить июльский указ президента, связанный со снижением численности бедных в России к 2030 году.

Ранее депутаты «Справедливой России» предложили ввести продуктовые банковские карты, на которые малоимущие россияне получали бы финансовую помощь от государства. В партии напомнили, что число россиян, живущих за чертой бедности, по последним данным, достигло почти 20 млн.