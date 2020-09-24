Россияне, которые прилетели из-за рубежа, должны самоизолироваться дома до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 24 сентября, — 288-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 198-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных COVID-19 в мире увеличилось еще на 310 768. Общее число инфицированных достигло отметки в 32 061 617. Из них выздороветь удалось уже 23 810 667 пациентам (+271 333). Жертвами вируса стали 985 888 пациентов (+11 455).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен уже 7 136 548 американцам. Следом идут Индия (5 730 184) и Бразилия (4 627 780). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 122 241.

Вакцина и лекарство

В финальной стадии испытаний российской вакцины примут участие порядка пяти тысяч человек. Из них три тысячи будут вакцинированы и две тысячи получат плацебо. Последняя часть испытаний препарата начнется после его регистрации, предположительно в конце октября. Данные исследования предназначены для сбора расширенных данных по вакцине.

Американская вакцина Johnson & Johnson существенно отличается от российской. В отличие от Sputnik 5 американский препарат можно хранить при 2-8 градусах Цельсия выше нуля, а отечественный— при минус 18. Отмечается, что вакцина от Johnson & Johnson вводится однократно, отечественная — в два приема.

Коронавирус в России

За минувшие сутки в России зафиксирован 6 431 новый случай заражения. Последний раз такие показатели наблюдались в середине июля. Вирусолог Алексей Аграновский считает, что повторное введение режима самоизоляции в России маловероятно. По его словам, карантин может негативно отразиться на экономике страны и настроении населения. Такого же мнения телеведущий и врач Александр Мясников. В совсем Instagram он написал, что в стране не введут повторный карантин без самой острой угрозы, «понимая все социальные последствия таких мер».

Опасность инфекции, как отметили в Минздраве, усугубляют гипертония, сахарный диабет и ожирение. Для профилактики в ведомстве допустили употребление цинка и имбиря. При этом отмечается, что больших исследований об их эффективности против вируса проведено не было.

В России вступило в силу постановление правительства о новых стимулирующих выплатах за работу с коронавирусными пациентами . Речь идет о врачах, медперсонале, военных и других категориях специалистов, работающих при Минздраве, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, МЭР, а также в МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН. Однако в правительстве решили отложить решение о повышении зарплат чиновникам. В Минфине объяснили это необходимостью обеспечения поддержки населения и финансирования мероприятий для развития экономики в период пандемии.

Коронавирус в мире

Россияне, которые прилетели из-за рубежа, должны самоизолироваться дома до получения результатов ПЦР -теста на COVID-19. Согласно постановлению Роспотребнадзора, т ест необходимо в течение трех дней после возвращения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация в мире развивается в русле неутешительных прогнозов. По ее словам, в некоторых государствах эпидемиологическая ситуация вернулась к показателям конца мая, что тревожит Москву. Во многих странах, как пояснила Захарова, наблюдается взрывной рост заболеваемости с признаками второй или третьей волны эпидемии.