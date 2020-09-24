24 сентября 2020

Рэпер Хаски выпустил новый альбом

© Служба новостей «URA.RU»
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Альбом Хаски доступен для прослушивания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Репер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил новый альбом под названием «Хошхонг». Релиз уже доступен для прослушивания в официальной группе исполнителя во «ВКонтакте», а также по ссылке в его Instagram.

Альбом включает в себя 16 треков. Всего за час после публикации его прослушали больше 144 тысяч человек.

Хаски арестовали на 12 суток в Краснодаре в 2018 году. Его задержали во время выступления на крыше чужого автомобиля. Тогда в поддержку исполнителя высказался народный артист России Лев Лещенко. Также популярные российские рэп-исполнители организовали «концерт солидарности».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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