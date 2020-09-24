Рэпер Хаски выпустил новый альбом

Репер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил новый альбом под названием «Хошхонг». Релиз уже доступен для прослушивания в официальной группе исполнителя во «ВКонтакте», а также по ссылке в его Instagram.
Альбом включает в себя 16 треков. Всего за час после публикации его прослушали больше 144 тысяч человек.
Хаски арестовали на 12 суток в Краснодаре в 2018 году. Его задержали во время выступления на крыше чужого автомобиля. Тогда в поддержку исполнителя высказался народный артист России Лев Лещенко. Также популярные российские рэп-исполнители организовали «концерт солидарности».
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