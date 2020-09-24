На Шуховский полигон под Курганом привезли опасные отходы
Власти Кургана и Шадринска разрешили отапливать соцобъекты — в Шадринске введено ЧП и выбран спикер гордумы — на полигон привезли опасные отходы — экологи заявили о загрязнении реки Тобол. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 25 сентября — в обзоре URA.RU:
В Кургане и Шадринске начали отапливать школы и больницы
- Несмотря на то, что власти до сих пор не согласовали тарифы, энергетики подали тепло в объекты социальной сферы Кургана и Шадринска.
В Шадринске введено чрезвычайное положение
- Мэрия Шадринска приняла решение ввести режим ЧС на территории семи домов, из-за того, что в них до сих пор не закончен капитальный ремонт. Это поможет оперативно найти подрядчиков.
Гордума Шадринске выбрала спикера
- В Шадринске председателем гордумы избран директор психоневрологического интерната «Зеленый Бор» Владимир Пикалин из «Единой России». Депутаты избрали его большинством голосов.
На скандальный полигон привезли опасные отходы
- На Шуховский полигон под Курганом привезли более 500 тонн опасных отходов кожевенного производства, которые пропитаны химраствором. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из числа бывших сотрудников полигона.
Экологи заявили о загрязнении Тобола
- Общественники заявили о регулярном загрязнении реки Тобол, которая является основным источником воды в Кургане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз», ссылаясь на недавние исследования.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «