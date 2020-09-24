24 сентября 2020
23 сентября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 25 сентября. На Шуховский полигон привезли опасные отходы, в области начался отопительный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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На Шуховский полигон под Курганом привезли опасные отходы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана и Шадринска разрешили отапливать соцобъекты — в Шадринске введено ЧП и выбран спикер гордумы — на полигон привезли опасные отходы — экологи заявили о загрязнении реки Тобол. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 25 сентября — в обзоре URA.RU:

В Кургане и Шадринске начали отапливать школы и больницы

В Шадринске введено чрезвычайное положение

Гордума Шадринске выбрала спикера

На скандальный полигон привезли опасные отходы

  • На Шуховский полигон под Курганом привезли более 500 тонн опасных отходов кожевенного производства, которые пропитаны химраствором. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из числа бывших сотрудников полигона.

Экологи заявили о загрязнении Тобола

  • Общественники заявили о регулярном загрязнении реки Тобол, которая является основным источником воды в Кургане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз», ссылаясь на недавние исследования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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