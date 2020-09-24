24 сентября 2020
23 сентября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 25 сентября. В регион прибыла вакцина от коронавируса, помилован осужденный экс-депутат

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В область привезли вакцину от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В регион привезли вакцину от коронавируса — в правительстве области произошли перестановки — бывшего осужденного депутата помиловали. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 25 сентября — в обзоре URA.RU:

Губернатор привился от COVID, названа цена лекарства от коронавируса

  • Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в область. Губернатор Александр Моор рассказал, что ему уже сделали прививку от COVID-19 и отметил, что чувствует себя хорошо.
  • В то же время лечить коронавирус будет дороже, чем в среднем по стране. Эксперты прогнозируют, что в Тюмени стоимость препаратов будет начинаться от 14 тысяч.

Правительство области покинула соратница Собянина

  • Департамент недропользования и экологии области покинула замглавы Наталья Страшкова. Об этом URA.RU сообщили источники в тюменском правительстве. Чиновница считалась соратницей экс-губернатора региона и нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина.

Назначен новый глава депфинансов

  • Новым главой регионального департамента финансов стал Михаил Таранов. Об этом сообщил оперативный штаб Тюменской области. Там добавили, что губернатор региона Александр Моор уже подписал распоряжение о назначении.

Бывшего осужденного депутата помиловали

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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