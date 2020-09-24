В область привезли вакцину от коронавируса
В регион привезли вакцину от коронавируса — в правительстве области произошли перестановки — бывшего осужденного депутата помиловали. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 25 сентября — в обзоре URA.RU:
Губернатор привился от COVID, названа цена лекарства от коронавируса
- Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в область. Губернатор Александр Моор рассказал, что ему уже сделали прививку от COVID-19 и отметил, что чувствует себя хорошо.
- В то же время лечить коронавирус будет дороже, чем в среднем по стране. Эксперты прогнозируют, что в Тюмени стоимость препаратов будет начинаться от 14 тысяч.
Правительство области покинула соратница Собянина
- Департамент недропользования и экологии области покинула замглавы Наталья Страшкова. Об этом URA.RU сообщили источники в тюменском правительстве. Чиновница считалась соратницей экс-губернатора региона и нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина.
Назначен новый глава депфинансов
- Новым главой регионального департамента финансов стал Михаил Таранов. Об этом сообщил оперативный штаб Тюменской области. Там добавили, что губернатор региона Александр Моор уже подписал распоряжение о назначении.
Бывшего осужденного депутата помиловали
- Экс-депутат облдумы и бизнесмен Виктор Палий, осужденный за вымогательство и отбывающий наказание в колонии строго режима, помилован. Решение приняла окружная комиссия по помилованию, принявшая во внимание возраст Палия (71 год) и хронические заболевания.
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