Губернатор Наталья Комарова пообщалась с президентом России по видеосвязи
Путин выразил поддержку главе Югры — в округе переизбрали омбудсмена и назвали двух претендентов на пост главы департамента спорта — силовики принесли извинения за сломанную дверь. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 25 сентября — в обзоре URA.RU:
Губернатор Комарова получила поддержку президента
- Онлайн-встреча президента России Владимира Путина и губернатора Натальи Комаровой показала, что работа главы ХМАО оценивается Путиным положительно.
В ХМАО переизбрали омбудсмена
- Дума ХМАО переназначила на должность окружного омбудсмена по правам человека Наталью Стребкову. Предложение о продлении полномочий Стребковой внесла Наталья Комарова.
Стали известны кандидаты на пост главы депспорта
- Названы главные кандидаты на должность главы департамента физической культуры и спорта Югры. Ими стали директор центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин и заместитель директора по спорту АУ «ЮграМегаСпорт» Олег Дресс.
ОМОН извинился перед женщиной, которой выломал дверь
- Силовики, по ошибке выломавшие накануне дверь в квартире у жительницы Сургута, вернулись к ней с извинениями и цветами. Следователь, который контролировал ход операции, пообещал возместить ущерб за свой счет.
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