24 сентября 2020
23 сентября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 25 сентября. Путин поддержал Комарову, ОМОН извинился перед сургутчанкой за сломанную дверь

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Губернатор Наталья Комарова пообщалась с президентом России по видеосвязи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Путин выразил поддержку главе Югры — в округе переизбрали омбудсмена и назвали двух претендентов на пост главы департамента спорта — силовики принесли извинения за сломанную дверь. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 25 сентября — в обзоре URA.RU:

Губернатор Комарова получила поддержку президента

В ХМАО переизбрали омбудсмена

Стали известны кандидаты на пост главы депспорта

ОМОН извинился перед женщиной, которой выломал дверь

  • Силовики, по ошибке выломавшие накануне дверь в квартире у жительницы Сургута, вернулись к ней с извинениями и цветами. Следователь, который контролировал ход операции, пообещал возместить ущерб за свой счет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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