Прокурор края Андрей Юмшанов освобожден от должности
Названа дата вступления в должность Махонина — Путин уволил прокурора — ФАС отменил сделку по продаже акций соликамского завода — пермская биатлониста временно отстранена — театр оперы и балета временно закрывается. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 25 сентября — в обзоре URA.RU:
Стала известна дата инаугурации губернатора
- Вступление в должность избранного губернатора Пермского края Дмитрия Махонина планируется на 1 октября. Об этом URА.RU сообщил источник в политических кругах региона.
Путин уволил краевого прокурора
- Прокурор края Андрей Юмшанов освобожден от занимаемой должности. Такое распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
ФАС аннулировала сделку по продаже акций Соликамского завода
- Федеральная антимонопольная служба РФ признала недействительными сделки по продаже акций «Соликамского магниевого завода» кипрским компаниям. Одним из владельцев предприятия является олигарх из списка «Форбс» Петр Кондрашев.
Российская биатлонистка отстранена от участия в соревнованиях
- Российская биатлонистка, уроженка Пермского края Екатерина Глазырина временно отстранена за возможные нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщил Международный союз биатлонистов (IBU).
Пермский театр ушел на карантин
- Пермский театр оперы и балета объявил о приостановке работы с 25 сентября в связи с ухудшением эпидобстановки. Сообщение размещено в официальном instagram-аккаунте театра.
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