24 сентября 2020
23 сентября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 25 сентября. Путин уволил прокурора региона, театр оперы и балета ушел на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор Пермского края Андрей Юмшанов на пресс-конференции, юмшанов андрей
Прокурор края Андрей Юмшанов освобожден от должности Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Названа дата вступления в должность Махонина — Путин уволил прокурора — ФАС отменил сделку по продаже акций соликамского завода — пермская биатлониста временно отстранена — театр оперы и балета временно закрывается. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 25 сентября — в обзоре URA.RU:

Стала известна дата инаугурации губернатора

  • Вступление в должность избранного губернатора Пермского края Дмитрия Махонина планируется на 1 октября. Об этом URА.RU сообщил источник в политических кругах региона.

Путин уволил краевого прокурора

ФАС аннулировала сделку по продаже акций Соликамского завода

Российская биатлонистка отстранена от участия в соревнованиях

Пермский театр ушел на карантин

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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