Тюменский экс-депутат обвинил Сбербанк в пропаганде ЛГБТ

Тюменскому экс-депутату Игорю Ракше не понравился новый логотип «Сбербанка», который компания представила 24 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша считает, что новый логотип «Сбербанка» пропагандирует движение ЛГБТ. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Ракша связывает это с тем, что после ребрендинга символика банка окрасилась в цвета радуги.

«Цветовая гамма прямо навевает вопросы. Еще одного цвета не хватает до полной радуги: и вот вам и логотип, и реклама «радужных перспектив». Видно же, что если на флаг ЛГБТ посмотреть, то только красного цвета у Сбербанка не хватает. Значок прямо переливается»», — заявил он агентству.

Идею с ребрендингом Сбербанка Ракша считает неудачной. В частности, он удивлен тем, что из логотипа пропало слово «банк». К тому же, экс-депутата тюменской гордумы возмутила сумма, которая будет затрачена на эти цели: всего около 300 млн долларов. 24 сентября Сбербанк официально объявил о том, что теперь будет работать под маркой «Сбер».

Ранее агентство писало о том, что тюменский экс-депутат Игорь Ракша призвал бывших бандитов отказаться от автомобилей марки BMW. Причиной послужило то, что немецкий автоконцерн поддержал движение ЛГБТ, перекрасив свой логотип в цвета радуги.