Тюменский экс-депутат обвинил Сбербанк в пропаганде ЛГБТ

Бывший депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша считает, что новый логотип «Сбербанка» пропагандирует движение ЛГБТ. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Ракша связывает это с тем, что после ребрендинга символика банка окрасилась в цвета радуги.
«Цветовая гамма прямо навевает вопросы. Еще одного цвета не хватает до полной радуги: и вот вам и логотип, и реклама «радужных перспектив». Видно же, что если на флаг ЛГБТ посмотреть, то только красного цвета у Сбербанка не хватает. Значок прямо переливается»», — заявил он агентству.
Идею с ребрендингом Сбербанка Ракша считает неудачной. В частности, он удивлен тем, что из логотипа пропало слово «банк». К тому же, экс-депутата тюменской гордумы возмутила сумма, которая будет затрачена на эти цели: всего около 300 млн долларов. 24 сентября Сбербанк официально объявил о том, что теперь будет работать под маркой «Сбер».
Ранее агентство писало о том, что тюменский экс-депутат Игорь Ракша призвал бывших бандитов отказаться от автомобилей марки BMW. Причиной послужило то, что немецкий автоконцерн поддержал движение ЛГБТ, перекрасив свой логотип в цвета радуги.
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