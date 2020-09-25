Греф рассказал, как «Уральские авиалинии» спаслись от банкротства

«Уральские авиалинии» стали первой компанией, которая во время пандемии коронавируса получила кредит от «Сбербанка» по госпрограмме поддержки системообразующих предприятий. Об этом сообщил президент банка Герман Греф.
«„Уральские авиалинии“ стали первым клиентом, получившим кредит в „Сбербанке“ по постановлению 582 под 2%. Ряд авиакомпаний обратились [по отсрочкам платежей по лизингу воздушных судов], в среднем мы дали отсрочку на полгода. С просьбой забрать самолеты никто не приходил», — в интервью «
URA.RU стало первым СМИ, сообщившим о предбанкротном состоянии «Уральских авиалиний» из-за остановки авиасообщения. Тогда в открытии кредитных линий перевозчику отказали председатель правления «Сбербанка» Герман Греф и председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Проблема была урегулирована, когда «Уральским авиалиниям» удалось заручиться поддержкой уральского полпреда Николая Цуканова и правительства РФ. В результате «Сбербанк» оформил предприятию кредит на 3 млрд рублей на 12 месяцев по льготной процентной ставке под 2%.
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