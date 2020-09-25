Челябинцы уходят на удаленку

Челябинским работодателям рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленный режим работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работодателям Челябинской области рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленный режим работы. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Алексей Текслер.

«Согласно документу, руководителям предприятий и организаций внебюджетного сектора рекомендуется разрешить части сотрудников работу в дистанционном формате», — говорится в сообщении пресс-службы Текслера. Там уточнили, что количество работников, которые перейдут на удаленку, должны определить сами работодатели с учетом сохранения рабочих процессов и соблюдения интересов потребителей.

Также в пресс-службе добавили, что часть административного персонала, государственной и муниципальной службы планируют перевести на дистанционный режим работы. Однако работа социальных и образовательных учреждений продолжится в обычном режиме, отметили там, подчеркнув, что дистант не планируется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В документе содержатся рекомендация о переводе максимального числа сотрудников на удаленку. А гражданам старше 65 лет или имеющим хронические заболевания рекомендовано не покидать место проживания, передает «Ридус». Подобные ограничения были введены в Москве.