25 сентября 2020
24 сентября 2020

Челябинцы уходят на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинским работодателям рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленный режим работы Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Работодателям Челябинской области рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленный режим работы. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Алексей Текслер.

«Согласно документу, руководителям предприятий и организаций внебюджетного сектора рекомендуется разрешить части сотрудников работу в дистанционном формате», — говорится в сообщении пресс-службы Текслера. Там уточнили, что количество работников, которые перейдут на удаленку, должны определить сами работодатели с учетом сохранения рабочих процессов и соблюдения интересов потребителей.

Также в пресс-службе добавили, что часть административного персонала, государственной и муниципальной службы планируют перевести на дистанционный режим работы. Однако работа социальных и образовательных учреждений продолжится в обычном режиме, отметили там, подчеркнув, что дистант не планируется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В документе содержатся рекомендация о переводе максимального числа сотрудников на удаленку. А гражданам старше 65 лет или имеющим хронические заболевания рекомендовано не покидать место проживания, передает «Ридус». Подобные ограничения были введены в Москве.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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