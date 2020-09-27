В российском городе обрушился надземный переход. Десятки пострадавших

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Из-за обрушения перехода пострадали 30 человек Фото: Илья Московец © URA.RU

В подмосковном городе Ступино рухнул надземный переход в здании в промзоне. Пострадали 30 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В 08.55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о частичной деформации надземного пешеходного перехода на территории <…> складского комплекса «ФМ Ложистик Сидорово», — сказано на сайте МЧС. Пострадали 30 человек, пишет «Национальная служба новостей».

Как минимум троих пришлось доставлять к медикам на вертолете. Погибших нет. Высота перехода — 4 метра над землей, длина — 35 метров. Из-за падения объекта повредились инженерные коммуникации. По предварительным данным, к обрушению привела перегрузка конструкции.

Чтобы справиться с ситуацией пришлось поднять 25 единиц техники и 68 человек. Из них спасатели прислали 4 единицы техники и 7 человек, уточнили в МЧС.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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