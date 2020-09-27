Вирусологи дают неутешительные прогнозы Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 28 сентября, — 292-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 202-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных COVID-19 в мире увеличилось еще на 254 868. Общее количество инфицированных достигло отметки в 33 290 773. Из них выздороветь удалось уже 24 782 232 пациентам (+225 847). Жертвами вируса стали 1 007 261 человека (+3 859).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен уже 7 320 256 американцам. Следом идут Индия (6 073 348) и Бразилия (4 732 309). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 151 438.

Вакцина и лекарство

В Москве прививку от коронавируса сделали уже около трех тысяч человек, ни у одного из них не было проблем и побочных реакций. Мэр столицы Сергей Собянин также отметил, что прекрасно себя чувствует после вакцинации.

Американские ученые обнаружили расхождения в отчетах британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета по побочным эффектам, выявленным у участников испытаний их совместной вакцины. AstraZeneca заявила, что при первой остановке исследований в июле у их участника был недиагностированный случай рассеянного склероза. Однако на сайте Оксфордского университета говорится о «необъяснимых неврологических симптомах». В сентябре испытания заморозили повторно. В фармкомпании публично сообщили, что у второго добровольца было «необъяснимое заболевание», но при этом во внутренней документации AstraZeneca этот случай был помечен как поперечный миелит.

Коронавирус в России

Ежедневный прирост числа больных коронавирусом увеличивается. За прошедшие сутки в России зафиксировано 7 867 новых случаев заболевания. Количество жертв инфекции увеличилось на 99 человек. Выписано из медицинских учреждений — 3 068 пациентов, что почти в два раза меньше, чем днем ранее.

Вирусологи назвали два сценария развития пандемии в РФ. Согласно менее негативному прогнозу, рост заболевших можно будет контролировать — если россияне будут соблюдать необходимые меры. Но возможен и худший исход — страна может вернуться к майским показателям, когда ежедневно фиксировалось более 10 000 новых случаев заболевания. Тем временем в России увидели признаки третьей волны COVID, которая уже сейчас началась в Москве. Депутат Госдумы Татьяна Соломатина считает, что россиянам придется жить с ограничениями до тех пор, пока иммунная прослойка не достигнет 60-70%. На это уйдет около двух лет.

По мнению специалистов, самыми опасными местами в эпоху пандемии являются маленькие магазины и общественный транспорт. Там далеко не удается соблюдать социальную дистанцию, люди имеют контакт друг с другом. Чтобы защитить организм он ОРВИ, включая коронавирус, россиянам следует придерживаться пяти правил: пить больше жидкости, есть фрукты, добавлять в питьевую воду лимонный сок, употреблять достаточное количество зелени и при недомогании сразу обращаться ко врачу. К слову, в больницах РФ с 28 октября начал действовать новый порядок организации работы больниц РФ по профилактике и снижению рисков распространения COVID.

Как и в первую волну COVID, России грозит новый удара по экономике. Крупным и средним предприятиям, едва оправившимся от падения, придется снова выживать. Как упростить эту задачу — расскажем в стриме на youtube-канале URA.RU 28 сентября в 16:30 (время уральское).

Ситуация в мире

Саммит лидеров G20 из-за пандемии пройдет в режиме онлайн с 21 по 22 ноября. На нем обсудят первоочередные вопросы защиты жизни людей от коронавирусной инфекции, а также укрепление мировой экономики, пострадавшей от пандемии. В сообщении лидеров отмечено, что для этого будут рассмотрены вскрывшиеся во время пандемии уязвимые места и заложены «основы для светлого будущего».