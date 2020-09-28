Рост тарифов ЖКХ ожидается в рамках инфляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Мировые цены на нефть по итогам прошедшего дня показали положительную динамику. Ноябрьские фьючерсы североморской марки Brent в настоящий момент закрепились на отметке в 42,20 доллара за баррель (+0,37 доллара). Техасская WTI также выросла в цене — до 40,05 долларов (+0,01 доллара).

Несмотря на стабилизацию нефтяных курсов, по мнению министра энергетики России Александра Новака, выход спроса на черное золото на докризисные позиции займет много времени . Министр рассказал, что сейчас инвестиции в нефтедобычу сократились на 25%, а спрос упал примерно на 30%.

Курс рубля вслед за нефтью за выходные укрепил свои позиции. Евро потерял 32 копейки и торгуется за 89,66 рублей. Доллар упал до 76,82 рублей (-36 копеек).

Ситуация в России

В Совфеде не исключили роста пенсий в России. Однако, для этого требуется снизить количество «серых» зарплат. По словам председателя Союза пенсионеров Валерия Рязанского, пенсионный фонд в настоящее время недополучает средства, перечисляемые от взносов бизнеса в бюджет страны.

В Госдуме дали разъяснение по поводу повышения цен на коммунальные услуги. По словам зампредседателя комитета ГД по жилищной политике Павла Качкаева, рост тарифов ЖКХ произойдет в пределах инфляции.

В России растет спрос на отечественные курорты. По данным Ассоциации туроператоров, бронь номеров и отелей Крыма и Краснодарского края на сентябрь уже превысила прошлогодние показатели. До конца года эксперты Ассоциации ожидают превышения показателей на 20-30%.

Ситуация в мире

Кипр инициировал проверку всех выданных за 18 лет «золотых паспортов». Поводом послужила публикация расследования, согласно которому среди владельцев таких паспортов много «сомнительных личностей», осужденных преступников и политических фигур с темным прошлым.

Саммит лидеров G20 пройдет в онлайн-формате 21 — 22 ноября. Лидеры стран-участниц саммита приняли такое решение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Прогнозы и мнения экспертов

Россияне могут законодательно рассчитывать на две пенсии . По словам адвоката бюро «Мусаев и партнеры» Надежды Ермолаевой, дополнительные пенсионные выплаты положены военнослужащим, ветеранам Великой Отечественной войны, а также родителям и вдовам погибших при прохождении службы.

Несмотря на кризис, россияне могут рассчитывать на прибавку на работе. Однако, для этого сотрудник должен доказать работодателю, что его квалификация повысилась, либо, что его идеи полезны компании, считает экономист Константин Селянин.