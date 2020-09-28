Мировые цены на нефть по итогам прошедшего дня показали положительную динамику. Ноябрьские фьючерсы североморской марки Brent в настоящий момент закрепились на отметке в 42,20 доллара за баррель (+0,37 доллара). Техасская WTI также выросла в цене — до 40,05 долларов (+0,01 доллара).
Несмотря на стабилизацию нефтяных курсов, по мнению министра энергетики России Александра Новака,
Курс рубля вслед за нефтью за выходные укрепил свои позиции. Евро потерял 32 копейки и торгуется за 89,66 рублей. Доллар упал до 76,82 рублей (-36 копеек).
Ситуация в России
В Совфеде не исключили роста пенсий в России. Однако, для этого требуется снизить количество «серых» зарплат. По словам председателя Союза пенсионеров Валерия Рязанского, пенсионный фонд в настоящее время недополучает средства, перечисляемые от взносов бизнеса в бюджет страны.
В Госдуме дали разъяснение по поводу повышения цен на коммунальные услуги. По словам зампредседателя комитета ГД по жилищной политике Павла Качкаева, рост тарифов ЖКХ произойдет в пределах инфляции.
В России растет спрос на отечественные курорты. По данным Ассоциации туроператоров, бронь номеров и отелей Крыма и Краснодарского края на сентябрь уже превысила прошлогодние показатели. До конца года эксперты Ассоциации ожидают превышения показателей на 20-30%.
Ситуация в мире
Кипр инициировал проверку всех выданных за 18 лет «золотых паспортов». Поводом послужила публикация расследования, согласно которому среди владельцев таких паспортов много «сомнительных личностей», осужденных преступников и политических фигур с темным прошлым.
Саммит лидеров G20 пройдет в онлайн-формате 21 — 22 ноября. Лидеры стран-участниц саммита приняли такое решение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Прогнозы и мнения экспертов
Россияне
Несмотря на кризис, россияне могут рассчитывать на прибавку на работе. Однако, для этого сотрудник должен доказать работодателю, что его квалификация повысилась, либо, что его идеи полезны компании, считает экономист Константин Селянин.
Обзор новостей об экономическом кризисе и советы, как выйти из него без потерь. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий, присоединяйтесь к нам в