На территории базы отдыха «Политехник» руководство ПНИПУ построило себе дома Фото: читатель URA.RU

Ректор пермского политеха Анатолий Ташкинов построил свой дом на особо охраняемой природной территории. Источник URA.RU, близкий к ПНИПУ, рассказал, что руководители вуза в 2008—2016 годах переоформили на себя землю из федеральной собственности. Из-за прошедших сроков давности невозможно оспорить сделки или попытаться возбудить уголовное дело.

«Руководство ПНИПУ переоформило из собственности РФ шесть жилых домов и земли особо охраняемых территорий стоимостью миллионы рублей», — рассказал URA.RU инсайдер. Он сообщил, что сначала вуз передал часть земли базы отдыха «Политехник» (Хохловка, Пермский район) садовому товариществу. После этого СНТ построило там дома, получило землю в собственность и разделило ее на участки, которые перешли руководству вуза, в том числе ректору Ташкинову.

В беседе с корреспондентом URA.RU Ташкинов сообщил, что в 2020 году поставил на учет дом, который возведен на участке товарищества. «Я безусловно считаю все это законным, у нас все основания есть. И у меня, и у других членов СНТ», — пояснил URA.RU Ташкинов.

По данным URA.RU, даже в случае, если бы данные действия сейчас признали незаконными, то оспорить их в силу истечения срока давности уже невозможно. Точно также, как и привлечь кого-либо к ответственности за возможно незаконные действия. URA.RU направило запросы в Генпрокуратуру РФ, МВД РФ и СКР с просьбой прокомментировать данную информацию и дать правовую оценку действиям руководства ПНИПУ.

На особо охраняемой природной территории руководство пермского политеха построило себе дома Фото: читатель URA.RU