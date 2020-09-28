Из аптек области исчез препарат из перечня жизненно необходимых
В областной больнице от коронавируса умер врач — счета коммунальщиков могут арестовать — гимназию закрывают на карантин — из аптек пропало важное лекарство. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 29 сентября — в обзоре URA.RU:
Доктор умер от коронавируса
- Врач Курганской областной клинической больницы умер после заражения коронавирусной инфекцией. В области это первый случай смерти медика от COVID.
- Позже стало известно, что врача пытались спасти в реанимации, но сделать это не удалось.
Счета крупной коммунальной организации могут арестовать
- Счета «Водного Союза», который занимался ремонтом водопроводов в Кургане, вскоре могут арестовать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
Гимназия уходит на карантин
- Курганская гимназия №27 уходит на дистанционное обучение. Предположительно, дистант продлится 10 дней.
- Это учебное заведение известно тем, что там учится сын губернатора Вадима Шумкова.
Из аптек пропал жизненно важный препарат
- В аптечных сетях области исчезло лекарство фуросемид в ампулах для инъекций. Он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для сердечников.
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