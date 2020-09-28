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Самое актуальное в Курганской области на 29 сентября. От коронавируса умер первый врач, из аптек пропало важное лекарство

© Служба новостей «URA.RU»
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Продажа противовирусных препаратов и медицинских масок в аптеке. Челябинск, аптека, лекарства
Из аптек области исчез препарат из перечня жизненно необходимых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В областной больнице от коронавируса умер врач — счета коммунальщиков могут арестовать — гимназию закрывают на карантин — из аптек пропало важное лекарство. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 29 сентября — в обзоре URA.RU:

Доктор умер от коронавируса

Счета крупной коммунальной организации могут арестовать

  • Счета «Водного Союза», который занимался ремонтом водопроводов в Кургане, вскоре могут арестовать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

Гимназия уходит на карантин

Из аптек пропал жизненно важный препарат

  • В аптечных сетях области исчезло лекарство фуросемид в ампулах для инъекций. Он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для сердечников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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