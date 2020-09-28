МФЦ в Югре ждет глобальная реформа (архивное фото)
МФЦ реформируют — пособие для малоимущих многодетных семей будет повышено — виновницу аварии лишили прав — суд продлил срок ареста для взяточника. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 29 сентября — в обзоре URA.RU:
В Югре пройдет реформа МФЦ
- Многофункциональные центры ХМАО ждет глобальная реформа. Они из собственности муниципалитетов перейдут в единую окружную структуру.
Пособие для многодетных семей будет увеличено
- В округе увеличат размер ежемесячной выплаты малообеспеченным многодетным семьям — до 16 306 рублей. Такое решение было принято на очередном заседании думы ХМАО.
Виновницу резонансного ДТП оштрафовали
- Помощницу главы крупной корпорации Раису Демину из Нижневартовска лишили прав на 1,5 года и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей за ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Коррупционеров оставят под арестом
- Замдиректора департамента промышленности ХМАО Андрея Шиповалова и бизнесмена Александра Беккера оставят под домашним арестом еще на месяц. Следователи ищут новых фигурантов этого уголовного дела.
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