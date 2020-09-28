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Самое актуальное в ХМАО на 29 сентября. В Югре увеличат пособие многодетным, виновница резонансного ДТП оштрафована

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие филиала Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Екатеринбург, многофункциональный центр, мои документы, мфц
МФЦ в Югре ждет глобальная реформа (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

МФЦ реформируют — пособие для малоимущих многодетных семей будет повышено — виновницу аварии лишили прав — суд продлил срок ареста для взяточника. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 29 сентября — в обзоре URA.RU:

В Югре пройдет реформа МФЦ

  • Многофункциональные центры ХМАО ждет глобальная реформа. Они из собственности муниципалитетов перейдут в единую окружную структуру.

Пособие для многодетных семей будет увеличено

Виновницу резонансного ДТП оштрафовали

Коррупционеров оставят под арестом

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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