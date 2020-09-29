Турция может ввести войска в Нагорный Карабах — Белоруссия вводит санкции в отношении чиновников балтийских стран — Москва высказалась о встрече Меркель и Навального — в России введут новый штраф для автовладельцев. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 29 сентября — в обзоре URA.RU:
Турция готова помочь Азербайджану оружием и войсками
- Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя в войне за Нагорный Карабах. Такое заявление сделал глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
- В то же время в российской Госдуме предложили ввести в Нагорный Карабах миротворческие силы.
- Во время конфликта турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Пилот погиб. Об этом заявили в Минобороны Армении.
- Позже Турция опровергла заявление информацию о сбитом самолете.
- Если информация о сбитом Турцией самолете подтвердится, это автоматически втянет в конфликт Россию. Такое мнение озвучил военный обозреватель Дмитрий Литовкин.
Белоруссия ввела санкции против стран Прибалтики, а Великобритания и Канада — против Белоруссии
- Белоруссия вводит санкции против более 100 чиновников каждой из прибалтийских стран. В МИД Белоруссии объяснили введение ограничений симметричным ответом на санкции, которые ранее ввели против политиков республики.
- Великобритания и Канада ввели санкции против главы республики Александра Лукашенко и еще семи чиновников.
- Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не признает Лукашенко действующим главой государства.
Кремль отреагировал на встречу Меркель и Навального
- Глава Германии Ангела Меркель встретилась в берлинской клинике с Алексеем Навальным для того, чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Путин может сделать прививку от COVID, Госдума РФ переходит на удаленку
- Президент России Владимир Путин намерен пройти вакцинацию от коронавируса.
- Государственная дума России частично переходит на удаленный режим работы из-за того, что 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом.
- В России за прошедшие сутки выявлено 8 232 случая коронавируса. Этот показатель стал рекордным за все время пандемии.
Медикам продлят выплаты и увеличат пособие на детей
- Медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, будут получать дополнительные надбавки до начала 2021 года. Об этом заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.
- Размер ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет в России поднимут до регионального прожиточного минимума.
Водителям грозит новый штраф, на электросамокаты введут права
- В Госдуме предложили ввести новый штраф за самодельные ксеноновые фары. По мнению экспертов, они создают угрозы для аварий.
- Водители электросамокатов, которые имеют мощность более 250 ватт, должны иметь права категории «М».
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