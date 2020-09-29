Самое важное в России и в мире на 29 сентября. Турция сбила армянский самолет, водителям в РФ грозят новые штрафы, медикам продлят выплаты

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Истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский самолет Су-25 Фото: CC BY-SA 2.0, Dmitry Terekhov, Wikimedia Commons

Турция может ввести войска в Нагорный Карабах — Белоруссия вводит санкции в отношении чиновников балтийских стран — Москва высказалась о встрече Меркель и Навального — в России введут новый штраф для автовладельцев. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 29 сентября — в обзоре URA.RU:

Турция готова помочь Азербайджану оружием и войсками

Белоруссия ввела санкции против стран Прибалтики, а Великобритания и Канада — против Белоруссии

Кремль отреагировал на встречу Меркель и Навального

Путин может сделать прививку от COVID, Госдума РФ переходит на удаленку

Медикам продлят выплаты и увеличат пособие на детей

Водителям грозит новый штраф, на электросамокаты введут права

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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