Истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский самолет Су-25 Фото: CC BY-SA 2.0, Dmitry Terekhov, Wikimedia Commons

Турция может ввести войска в Нагорный Карабах — Белоруссия вводит санкции в отношении чиновников балтийских стран — Москва высказалась о встрече Меркель и Навального — в России введут новый штраф для автовладельцев. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 29 сентября — в обзоре URA.RU:

Турция готова помочь Азербайджану оружием и войсками

Белоруссия ввела санкции против стран Прибалтики, а Великобритания и Канада — против Белоруссии

Белоруссия вводит санкции против более 100 чиновников каждой из прибалтийских стран. В МИД Белоруссии объяснили введение ограничений симметричным ответом на санкции, которые ранее ввели против политиков республики.

Великобритания и Канада ввели санкции против главы республики Александра Лукашенко и еще семи чиновников.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не признает Лукашенко действующим главой государства.

Кремль отреагировал на встречу Меркель и Навального

Глава Германии Ангела Меркель встретилась в берлинской клинике с Алексеем Навальным для того, чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин может сделать прививку от COVID, Госдума РФ переходит на удаленку

Президент России Владимир Путин намерен пройти вакцинацию от коронавируса.

Государственная дума России частично переходит на удаленный режим работы из-за того, что 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом.

В России за прошедшие сутки выявлено 8 232 случая коронавируса. Этот показатель стал рекордным за все время пандемии.

Медикам продлят выплаты и увеличат пособие на детей

Медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, будут получать дополнительные надбавки до начала 2021 года. Об этом заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

Размер ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет в России поднимут до регионального прожиточного минимума.

Водителям грозит новый штраф, на электросамокаты введут права

В Госдуме предложили ввести новый штраф за самодельные ксеноновые фары. По мнению экспертов, они создают угрозы для аварий.

Водители электросамокатов, которые имеют мощность более 250 ватт, должны иметь права категории «М».

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