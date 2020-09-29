29 сентября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 30 сентября. На трассе рухнул надземный переход, в Екатеринбург приедет посол Франции

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Приговор по Уктусскому стрелку Александрову. Необр
«Уктусский стрелок» Алексей Александров получил пожизненный срок за двойное убийство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представитель Франции посетит Екатеринбург — досрочные школьные каникулы не будут введены — суд вынес приговор «уктусскому стрелку» — на трассе Екатеринбург — Челябинск упал надземный переход. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 30 сентября — в обзоре URA.RU:

Екатеринбург посетит посол Франции

Школьные каникулы не будут введены

Уктусский стрелок получил пожизненный срок

  • Облсуд отправил на пожизненное заключение инженера-конструктора оборонного завода Алексея Александрова, который 25 августа 2018 года убил двух девушек на горнолыжном комплексе «Уктус».

На федеральной трассе рухнул надземный переход

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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