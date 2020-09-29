«Уктусский стрелок» Алексей Александров получил пожизненный срок за двойное убийство
Представитель Франции посетит Екатеринбург — досрочные школьные каникулы не будут введены — суд вынес приговор «уктусскому стрелку» — на трассе Екатеринбург — Челябинск упал надземный переход. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 30 сентября — в обзоре URA.RU:
Екатеринбург посетит посол Франции
- Посол Франции в России Пьер Леви 30 сентября приедет в Екатеринбург для встречи со свердловскими чиновниками.
Школьные каникулы не будут введены
- В области нет необходимости вводить досрочные каникулы или карантин в школах, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков на заседании оперштаба по борьбе с COVID.
Уктусский стрелок получил пожизненный срок
- Облсуд отправил на пожизненное заключение инженера-конструктора оборонного завода Алексея Александрова, который 25 августа 2018 года убил двух девушек на горнолыжном комплексе «Уктус».
На федеральной трассе рухнул надземный переход
- На федеральной трассе «Урал» обрушился надземный пешеходный переход после столкновения с «КамАЗом». Водитель грузовика погиб.
- Полиция готова возбудить уголовное дело по факту гибели водителя грузовика, который спровоцировал обрушение надземного моста.
- По словам пресс-секретаря компании-заказчика сооружения, обрушение произошло по вине водителя КАМАЗа, нарушившего правила безопасности.
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