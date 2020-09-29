«Уктусский стрелок» Алексей Александров получил пожизненный срок за двойное убийство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представитель Франции посетит Екатеринбург — досрочные школьные каникулы не будут введены — суд вынес приговор «уктусскому стрелку» — на трассе Екатеринбург — Челябинск упал надземный переход. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 30 сентября — в обзоре URA.RU:

Екатеринбург посетит посол Франции

Посол Франции в России Пьер Леви 30 сентября приедет в Екатеринбург для встречи со свердловскими чиновниками.

Школьные каникулы не будут введены

В области нет необходимости вводить досрочные каникулы или карантин в школах, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков на заседании оперштаба по борьбе с COVID.

Уктусский стрелок получил пожизненный срок

Облсуд отправил на пожизненное заключение инженера-конструктора оборонного завода Алексея Александрова, который 25 августа 2018 года убил двух девушек на горнолыжном комплексе «Уктус».

На федеральной трассе рухнул надземный переход

На федеральной трассе «Урал» обрушился надземный пешеходный переход после столкновения с «КамАЗом». Водитель грузовика погиб.

Полиция готова возбудить уголовное дело по факту гибели водителя грузовика, который спровоцировал обрушение надземного моста.

По словам пресс-секретаря компании-заказчика сооружения, обрушение произошло по вине водителя КАМАЗа, нарушившего правила безопасности.