Глава депимущества ЯНАО изменил состав кадастровой комиссии

В комиссии по кадастровым спорам сменили председателя и заместителя Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Директор департамента имущественных отношений ЯНАО Сергей Черняев, получивший должность в августе, поменял главу комиссии по кадастровым спорам. Как следует из приказа, опубликованного на сайте окружного правительства, из состава комиссии исчезли имена экс-главы ДИО Олеси Швагер и арестованного по делу Росреестра Андрея Кожина.

Документ вносит изменения в состав комиссии, созданной в ноябре прошлого года. «Приказываю утвердить состав комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на территории ЯНАО», — говорится в тексте.

Председателем комиссии вместо экс-директора ДИО Олеси Швагер назначена замдиректора ДИО Татьяна Черкашина-Святынюк. Замом председателя стала начальник отдела государственного земельного устройства управления Россреестра по ЯНАО Зоя Самохина — ранее в комиссии работал и. о. начальника окружного управления Андрей Кожин, арестованный по делу о взятках.

Вместо главного специалиста ассоциации «Совет муниципальных образований ЯНАО» Ирины Биль в комиссию включен исполнительный директор этой же ассоциации Алексей Осипов. Исключены: юрист ТПП Игорь Аюпов и Дмитрий Заякин, являющийся ныне председателем Общественной палаты ЯНАО — вместо них указаны глава ямальского отделения ассоциации юристов России Наталья Щукина и член Общественной палаты ЯНАО Евгений Кириллов.

Бывший врио директора департамента Андрей Кудрявцев в феврале был арестован по делу о коррупции в Росреестре вместе с Кожиным. Экс-директор ДИО Олеся Швагер, долгое время находившаяся в отпуске, уволилась со службы «по личным обстоятельствам».